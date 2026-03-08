全日本プロレスのライジングＨＡＹＡＴＯ（２７）がプロデュースする若手主体興行「ＮＥＷ ＡＧＥ ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ―Ｚ ＦＩＮＡＬ」が８日、新木場１ｓｔＲＩＮＧで行われた。

同イベントはＨＡＹＡＴＯが提唱してスタートしたキャリア１０年未満の選手による若手興行で、２０２３年１０月にスタートして今回が最後となる。プロデューサーのＨＡＹＡＴＯはこの日、メインの６人タッグ戦に出場し、本田竜輝、斉藤レイと組んで、青柳亮生、斉藤ジュン、安齊勇馬と対戦した。

試合は６人が入り乱れる大混戦となったが、両軍譲らず。最後は敵味方関係なく５人からの集中攻撃を受けたＨＡＹＡＴＯが、安齊勇馬のギムレットで３カウントを聞いた。

試合後、大の字のままマイクを持ったＨＡＹＡＴＯは「みんな今日はありがとう。俺、みんなになんかした？」と話して観客の笑いを誘う。少しずつ立ち上がると「ＮＥＷ ＡＧＥ ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ―Ｚ、全７大会やってきて気付いたんだけど、本当に俺はみんなに支えられながらプロレスしてるんだなって…。そして、みんなずっと応援してくれてありがとう」と感謝の弁だ。

さらにこの日の全出場選手をリングに上がるよう促したＨＡＹＡＴＯは「みんな思い返してみてほしいんだけど、このＮＥＷ ＡＧＥ ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ―Ｚは俺の新しいライバルを探すって始めたんだよね。それで去年初めて参戦した（小藤）将太が全日本の一員になって。俺はそれだけでもこのＮＥＷ ＡＧＥ ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ―Ｚをやって良かったと思うんだよ。本当にありがとう」と語る。

続けて「本当ならここでみんなにもお礼を言って終わるんだろうけど、俺はそういう湿っぽいのは嫌いだから」と言いつつ指揮棒を手に…。最後に「みんなで『翼をください』を歌って終わろう」と提案し、合唱で締めくくった。