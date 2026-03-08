TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界⽣活』4th seasonのEDテーマが、MYTH & ROID × TK（凛として時⾬）による初コラボに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

原作の全世界シリーズ累計部数が1300万部（電子含む）を超え、快進撃を続ける『Re:ゼロから始める異世界生活』。2026年、TVアニメ放送開始10周年という記念すべき大きな節目を迎える本作のファン待望の「4th season」が、同年4月8日(水)よりTOKYO MX、AT-Xほか全国21局にて放送・配信開始される。

3月7日（土）に開催された「ジャパンプレミア」にて、ついに4th seasonの締めを飾るエンディングテーマの最新情報が解禁。会場に集まったファンによる大きな盛り上がりを見せた。

4th season のエンディングを飾る楽曲タイトルは「Ender Ember」（読み：えんだーえんばー）。 これまで『リゼロ』シリーズを音楽で鮮烈に彩ってきたMYTH & ROIDが、TK（凛として時雨）を迎え、同ユニット初となる記念すべきコラボ楽曲が誕生。タイトルの通り、「終わりの後に残る熱」を象徴するような、切なくも熱量のあるメロディが特徴。過酷な運命に翻弄されていく本作のエンディングとして、これ以上ないほど深い余韻を聴き手に残す一曲に仕上がった。両アーティストの才能が邂逅し、昇華された唯一無二のサウンドは必聴だ。

現在、リゼロ公式YouTubeチャンネルではMYTH & ROIDからの情熱溢れるビデオコメントとともに、どこよりも早く楽曲の一部を聴くことができる最新映像を公開中。4月の放送開始に向け、ぜひその耳で新たな伝説の幕開けを確認してほしい。

＜MYTH & ROIDコメント＞



3rd season に引き続き、私達MYTH & ROIDが『TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season』ED主題歌をMYTH & ROID feat. TK (凛として時雨)として担当いたします。

今作「Ender Ember」は終わりの後に残る熱をテーマにこれまでリゼロと共に歩んできた時間を受け継ぎながら、物語のその先に滲む感情をすくい上げるように制作しました。

今回feat.としてご参加いただいたTKさんの表現が楽曲に新たな強度をもたらし、互いの声が響き合うことでこれまでにない熱量を宿す一曲となりました。

4月より放送される『TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season』とともに、ぜひご期待ください。

＜TK (凛として時雨)コメント＞



MYTH & ROIDとリゼロが創り上げてきた歴史の中で、

描き出されては破壊されてきた美しい旋律。

僕は押し寄せる絶望を、違う絶望に押し返して塗り替えて

どんな脅威をプラス出来るのかを意識し、お手伝いさせていただきました。

終わることも、抜け出すことも出来ないページの中に

何を描けたのかは僕自身にもまだ見えていないみたいです。

記憶からすべてが抜け落ちた頃、運命のように再会できますように。

『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season 放送を心待ちにしています。

10周年おめでとうございます。

●楽曲情報

EDテーマ

「Ender Ember」

MYTH & ROID feat. TK（凛として時雨）

作詞：MYTH & ROID

作曲：MYTH & ROID, TK

●作品情報

TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界⽣活』

喪失編(全11話)・奪還編(全8話)

《喪失編》4月8日(水)より TOKYO MX、AT-Xほか全国21局にて放送開始！

《奪還編》8月12日(水)より放送開始！

AT-X 4月8日（水）より毎週水曜日22：00〜

【リピート放送】

4月10日（金）より毎週金曜 10：00〜

4月14日（火）より毎週火曜 16：00〜

TOKYO MX 4月8日（水）より毎週水曜日23：00〜

KBS京都 4月8日（水）より毎週水曜日25：00〜

サンテレビ 4月8日（水）より毎週水曜日24：30〜

BS11 4月8日（水）より毎週水曜日25：00〜

TSKさんいん中央テレビ 4月8日（水）より毎週水曜日24：45〜

KAB 4月8日（水）より毎週水曜日24：50〜

福井放送 4月8日（水）より毎週水曜日24：59〜

とちぎテレビ 4月8日（水）より毎週水曜日25：00〜

群馬テレビ 4月8日（水）より毎週水曜日25：00〜

長野放送 4月8日（水）より毎週水曜日25：15〜

鹿児島放送 4月8日（水）より毎週水曜日25：20〜

tbc 東北放送 4月8日（水）より毎週水曜日25：40〜

NST新潟総合テレビ4月8日（水）より毎週水曜日25：40〜

長崎放送 4月8日（水）25：32〜 初回以降は毎週水曜日25：42〜

中国放送 4月8日（水）より毎週水曜日25：55〜

静岡放送 4月8日（水）より毎週水曜日25：58〜

TVQ九州放送 4月8日（水）より毎週水曜日26：00〜

テレビ愛知 4月8日（水）より毎週水曜日26：05〜

テレビ北海道 4月8日（水）より毎週水曜日26：15〜

IBC 岩手放送 4月8日（水）より毎週水曜日26：58〜

＜配信情報＞

ABEMA・dアニメストアにて地上波先行・最速配信決定！

ABEMA・dアニメストア 4月8日（水）より毎週水曜 22:30〜

その他サイト 4月11日（土）より毎週土曜 22:30〜

※放送・配信日時は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【CAST】

ナツキ・スバル：小林裕介

エミリア：高橋李依

ベアトリス：新井里美

ラム：村川梨衣

レム：水瀬いのり

ユリウス・ユークリウス：江口拓也

アナスタシア・ホーシン：植田佳奈

メィリィ・ポートルート：鈴木絵理

シャウラ：ファイルーズあい

レイド・アストレア：杉田智和

ライ・バテンカイトス／

ロイ・アルファルド：河西健吾

ルイ・アルネブ：小原好美

【STAFF】

原作：長月達平

(MF文庫J「Re:ゼロから始める異世界生活」/KADOKAWA刊）

キャラクター原案：大塚真一郎

監督：篠原正寛

シナリオ監修：長月達平

シリーズ構成：横谷昌宏

キャラクターデザイン・総作画監督：佐川 遥

モンスターデザイン：千葉啓太郎

プロップデザイン：岩畑剛一、鈴木典孝

美術設定：青木 薫(美峰)

美術監督：木下了香(美峰)

色彩設計：坂本いづみ

撮影監督：宮城己織(T2studio)

3Dディレクター：居嶋健太郎(FelixFilm)

編集：須藤 瞳(REAL-T)

音楽：末廣健一郎

音楽制作： KADOKAWA

音響監督：明田川仁

音響効果：古谷友二(スワラ・プロ)

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：WHITE FOX

製作：Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

＜INTRODUCTION＞

水門都市プリステラの死闘で辛くも勝利を収めたスバルたちだったが、その代償はあまりに大きかった。

“暴食“の権能によって眠り続けるレム、記憶を奪われたクルシュ、そして名前を奪われてしまったユリウス。

彼らを救う手がかりを求める中、スバルは全てを見通し、あらゆる知識を持つと言われる『賢者』シャウラの存在を知る。

次の目的地は賢者の住まう「プレアデス監視塔」──そこは、最強の『剣聖』ラインハルトですら攻略できなかった大砂漠「アウグリア砂丘」にそびえ立つ最果ての塔。

猛威を振るう自然、未知なる魔獣、そして想像を絶する脅威が立ちはだかる。

仲間と共に、すべてを取り戻すため、命を懸けた少年の旅路が始まる──

＜MYTH & ROID プロフィール＞

「MYTH & ROID」（ミスアンドロイド）は、インターナショナルで本格的なサウンド、鋭角的でキャッチーなメロディ、圧倒的なボーカルパフォーマンスを兼ね備えた日本のアーティスト。

2015年のメジャーデビュー以降、数々の大ヒットアニメの主題歌を手がけ、MV及び関連動画総再生回数は1億5千万回を超える。

「感情の最果て」をテーマに、音楽、映像、ビジュアルなど、あらゆる側面から国籍や時代にとらわれない普遍的な人間の感情を描いて世界的な評価を得ており、これまでに20ヶ国以上でLIVE公演を行なっている。

2016年に発表した3rd Single「STYX HELIX」4th Single「Paradisus-Paradoxum」は２作続けてiTunes Store(JP)総合ランキング1位を記録。

また、2019年に発表した10th Single「TIT FOR TAT」のMVは公開から約1年で500万回再生を超え、2020年に発表した1st Digital Album「Future is Mine」では遂にサブスクリプションを解禁。同アルバムはノルウェーのiTunes Storeアニメトップアルバム1位を記録。他にもニュージーランド、マカオ、イギリス、イタリアなどの世界各国でTOP10にランクインを果たしている。

ユニット名「MYTH & ROID」は、過去を想起させる「Myth」(神話)と未来を想起させる「Android」を組み合わせた造語。

＜TK（凛として時雨）プロフィール＞

凛として時雨のボーカル＆ギター。 同バンドにおいて全作曲、作詞、エンジニアを担当し、鋭く独創的な視点で自らの音楽を表現する。

2011 年には TK from 凛として時雨名義で、初めてのソロ作品となる『film A moment』をリリース。

スリーピースバンド＝凛として時雨の枠から自らを意識的に解き放ち、激しさとともに美しく繊細さを感じさせる独特のサウンドアプローチは、ジャンルを超越したTKだけの特別な音楽を生み出している。さらに、2026年はソロ活動15周年を飾るメモリアルイヤー。5月から北米ツアー、12月には単独武道館ワンマンライブを予定している。

また、凛として時雨、TK from 凛として時雨の活動のほか、エンジニアリングを含めたサウンドプロデュースや楽曲提供なども精力的に手がけ、多くのミュージシャンや才能に触れ、音楽の探求を続けている。

©長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

関連リンク

TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界⽣活』公式サイト

http://re-zero-anime.jp/tv/

MYTH & ROID オフィシャルサイト

https://mythandroid.com/

TK（凛として時雨）オフィシャルサイト

https://tkofficial.jp/s/n150/?ima=0813