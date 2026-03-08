AAA、5年ぶりイベント開催 宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太が客席降臨で歌唱 20年の感謝…今後に意気込みも「未来の約束をどんどんしていけたら」【ファンミレポ】
【モデルプレス＝2026/03/08】AAAの宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太が3月8日、 LINE CUBE SHIBUYAにて結成20周年を記念したファンミーティング「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」を開催。ここでは、第1部公演をレポートする。
デニムで統一した爽やかなスタイリングで3人が登場すると、会場からは割れんばかりの歓声が沸き「AAAです〜！」と元気よく挨拶。2月11日には、Nissy（西島隆弘）がAAAから脱退することが発表されていたが、與は「皆さんに心配をかけたこともたくさんあると思うんですけど、最後まで盛り上がっていきましょう！」とファンを気遣うコメントをし、末吉も「みんなを笑顔にするぞー！」、宇野は「みんな〜！見えてるからね」とファンとの再会を喜んだ。
また、今回の会場・LINE CUBE SHIBUYAは、2023年7月26日に與が「與真司郎announcement」を開催し、自身のセクシュアリティについて打ち明けたメンバーやファンにとっても思い出深い場所。宇野から「思い出の場所でしょ！」と尋ねられると、末吉も「台持ってこよか？冗談抜きでカッコよかった」と当時を回顧。当時を振り返りつつ、3人で舞台の中央でハグをし、早速メンバーの絆が垣間見えた。
今回のイベントでは、ファンから事前に寄せられた質問に3人が回答するコーナーが。活動休止期間に新たに挑戦したことについては、末吉は料理だと明かし「最近はパスタ！」「食ったら飛ぶぞ」と得意料理をアピール。與は「アメリカに居すぎたから他の国に行った」と旅行を楽しんだことを明かした。
そして、2024年3月13日に結婚を発表し、2025年6月6日に出産を発表した宇野は「挑戦で言ったら毎日奮闘中」と私生活の変化を告白。末吉が「唯一尊敬できる！」と冗談交じりにコメントすると宇野が「唯一！？」と詰め寄る場面が。さらに横で終始笑う與にも詰め寄る微笑ましいやり取りも見られた。宇野は、「生活が劇的な変化を遂げました。自分の時間軸じゃないから、その中でお仕事を続けさせていただく日々」と子育ての近況を報告。そして、「（仕事を）続けるための両立がめっちゃ難しい」と打ち明け、「めっちゃ難しい。（バランスが）今も取れていない。模索中って感じ。睡眠しかり体型管理も…」と現在も育児と仕事に奮闘していることを語っていた。
さらに「お互いの好きな所を10個教えてください」といった質問には、末吉が質問を寄せたファンに交渉し、回答数を3つに“ディスカウント”。宇野は、與に「ポジティブ。スーパーポジティブ」、末吉は宇野に「子供産んでも相変わらず美しくて可愛い」、宇野は末吉に「めっちゃ男らしい。多くを語らず男らしい」と互いを褒め称えていた。
ゲームコーナーでは、お題に沿って3人が1文字ずつ答え、回答が揃うか試す3文字チャレンジや、ジェスチャーゲームを実施。ジェスチャーゲームでは、3人が順番に挑戦することとなったが、「自撮りをするサムライ」「スキューバダイビングをするサメ」など難題が続いたが、見事なチームワークでテンポよく回答し、次々と点数を獲得していた。
後半戦では、3人が客席に降臨し「LIFE」「NEW」「GAME OVER？」の楽曲を歌唱。3階、2階、1階のほとんどの通路を3人揃ってまんべんなく練り歩き、会場のファンに接近。3人が移動のため、裏に捌けるタイミングでは、司会を務めたX-GUNの西尾季隆も登場し、歌唱＆パフォーマンスをするなど、会場を盛り上げた。ファンサービスに応じながら、レアな至近距離での歌唱に、会場のボルテージは最高潮に達した。3人がステージに戻ると、4曲目には「ハリケーン・リリ, ボストン・マリ」を歌唱。3人の爽やかで疾走感溢れる歌唱とファンのタオル回しで、会場も一体となった。
その後のMCでは、與が「GAME OVER？」歌唱時に披露し、会場が黄色い歓声に包まれた“腹チラ”パフォーマンスの話題に。與は「俺あんな近くで腹見せたの初めて！！皆ここ見てた」と笑顔で振り返っていた。
最後には、追加公演の開催もサプライズ発表。宇野は「次の追加公演ではいろんな発表できるように頑張りたいよね」と期待を込めつつ「何も決まってないよ（笑）」と呼びかけ。しかしながら「未来の約束をどんどんしていけたら」と今後の活動への意気込みを前向きに語った。
與も「待ちくたびれたでしょ？本当に」とファンへ呼びかけ、最後には「皆がいる限りずっと守っていきたいと思っていますのでこれからも応援よろしくお願いします」「皆さんが守ってくださって20周年を迎えられました」とメンバーそれぞれ感謝を伝えていた。
2005年にデビューを果たし、2025年9月14日には結成20周年を迎えたAAA。グループは2021年、グループ初となる6大ドームツアーを終えたタイミングで本格的な活動休止に入っていたが、このたび、宇野・與・末吉による20周年を記念したファンミーティングの開催が実現。AAAとしてのイベントは、約5年ぶりの開催となり、2月22日の愛知公演を皮切りに、3月1日に兵庫公演を開催し、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて最終日を迎えた。そして、同公演では4月29に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENにて、追加公演が開催されることも明らかとなった。（modelpress編集部）
