AKB48小栗有以、美脚全開のMVオフショ公開「スタイル抜群」「ずっと見ていられる」の声
【モデルプレス＝2026/03/08】AKB48の小栗有以が3月7日、自身のInstagramを更新。AI秋元康のプロデュース楽曲『思い出スクロール』のミュージックビデオのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳AKB人気メンバー「スタイル抜群」衣装姿
小栗は「思い出スクロールMV」とつづり、撮影オフショットを複数枚投稿。鮮やかなライム色のアウターにピンクのインナー、すらりとした脚がのぞくグリーンのミニスカートを合わせたカラフルな衣装姿を披露した。また、「このコーデで好きな所はワニと顔のラメです」「お洋服もメイクもさりげない物が好きです」とコメントし、ラメをのせた顔のアップや、スカートのウエスト部分についたワニのワッペンも公開している。
さらに、教室で撮影された清楚な制服姿も合わせて公開し、「何枚目が好きですか？」とファンへ問いかけている。
この投稿に、ファンからは「カラフルな衣装が可愛さを引き立ててる」「スタイル抜群」「脚が細くて長くて美しくて最高」「制服姿もカラフルコーデもどっちも素敵」「可愛さレベルがMAX超えてる」「ずっと見ていられる」「どの写真も可愛すぎて選べません」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
