やす子、予備自衛官の招集訓練に参加中で「ヒルナンデス！」欠席 本名書かれた制服姿公開
【モデルプレス＝2026/03/08】お笑いタレントのやす子が3月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。3月9日放送の日本テレビ系「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜ひる11時55分〜）を予備自衛官の招集訓練に参加中のため、欠席することを伝えた。
【写真】やす子、本名書かれた制服姿
やす子は「ご報告」と題し、「3月9日月曜日の ＃ヒルナンデスは予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休みさせていただきます（許可を得て投稿しています）」と報告。「月曜日のヒルナンデス、VTRには出てるみたいです！明日11時55分から！みてねー！」と呼びかけ、「安井」と名字が書かれた迷彩柄の制服を着用した自撮りを投稿している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆やす子「ヒルナンデス」欠席・理由を説明
