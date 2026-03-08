■これまでのあらすじ

期間限定で同居することになった途端、義母が妻を呼び捨てするようになった。さらには「家族じゃないの」と言って勝手に妻の化粧品を使う出す。夫に相談してもまともに取り合ってもらえない中、家に急に義母の友人たちがやって来た。「カホ、お茶淹れて」と命じられて!?

急に友人たちを招いたと思ったら、私を召使いのように使う義母。前もって言ってもらえたらもう少し部屋を片付けておけたのに…、義母の言葉に耳を疑いました。

「ほんとだらしなくって！」勝手に連れてきて、何ソレ!? 義母がそんな態度なので、しまいには義母の友人たちまで私をアゴで使い出して…。お客さんが帰ったあとに、正直な気持ちを伝えました。でも義母は「大袈裟な」とケラケラ笑うだけ。食い下がる私に、またも「家族なんだから」のひと言。家族ならあんな召使い扱いは当然？そんなわけないでしょう！こんな態度の義母とこの先数カ月も一緒なんて…もう無理なんですけど…。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:1日1鶏(月川はるの)