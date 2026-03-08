『千鳥の鬼レンチャン』スタジオ驚き トランプマン、およその年齢さらりと明かされる「楠田枝里子と同世代」
フジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』（毎週日曜 後7：00）が8日に放送され、マジシャンのタレント・トランプマンのおよその年齢がさらりと明かされた。
【動画】『鬼レンチャン』で激走するトランプマン
今回は「シニア300m走サバイバルレンチャン」を実施。池谷幸雄、清原博、ザブングル加藤、武田修宏、トランプマン、西川忠志、ノッチ（デンジャラス）、パンツェッタ・ジローラモ、森脇健児、山田勝己が走った。
トランプマンは「公表こそしていないが、『なるほど！ザ・ワールド』楠田枝里子（74）と同世代」「前期高齢者の底力を見せられるか」とナレーションで語られ、スタジオは「ええ…」と驚き。
かまいたち・山内健司は「僕が小学校ぐらいから出てるんですよ」と言えば、相方の濱家隆一は「その時も別に若い印象はなかった」と語った。
