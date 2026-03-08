◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本―オーストラリア（2026年3月8日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」はオーストラリアと対戦した。ここまで通算成績は2勝0敗で、すでに準々決勝進出を決めている中、同戦に勝てばC組1位が確定する。ドジャースの大谷翔平投手（31＝ドジャース）は3試合連続で「1番・DH」で先発出場した。

1点を追う7回だった。先頭で打席に入った大谷は四球で出塁した。6回までわずか3安打と重苦しいムードが漂う中、オーストラリア5番手左腕のケネディの球をしっかりと見極めた。これで3試合連続出塁。鈴木、近藤と倒れたが、吉田正尚の起死回生の逆転2ランを生んだ。

初回の第1打席は二ゴロに倒れ、2回2死一、二塁の第2打席は1ボールからの2球目、高めの直球をとらえた大きな当たりとなったが、フェンス手前の中飛に。0―0で迎えた4回は2死満塁のチャンスで打席が回ったが、二塁走者の牧が飛び出して、捕手からの送球でけん制アウトとなった。打ち直しとなった5回先頭の打席は3番手左腕のタウンゼントの球をとらえたが、右直と3打席凡退に倒れた。

この試合は天皇、皇后両陛下が観戦された。天皇が野球などを見る「天覧試合」は1966年11月に昭和天皇が香淳皇后と全日本―ドジャース戦を観戦して以来、59年4か月ぶりとなった。

大谷はここまで2試合で6打数5安打で2本塁打、6打点。2四球も含めると8打席で7度出塁している。