「日本が待つ可能性も」韓国メディアが警戒！ 母国代表が開催国オーストラリアと３−３激闘でグループ首位通過！ 準決勝の“日韓対決”に現実味【女子アジア杯】

