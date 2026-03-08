「日本が待つ可能性も」韓国メディアが警戒！ 母国代表が開催国オーストラリアと３−３激闘でグループ首位通過！ 準決勝の“日韓対決”に現実味【女子アジア杯】
韓国女子代表は現地３月８日、女子アジアカップのグループステージ最終節で開催国のオーストラリアと対戦。３−３でドロー決着も、グループA首位で決勝トーナメント進出を決めた。
試合は激しい攻防戦となった。韓国は13分に先制も、32分、45＋６分と失点して逆転を許す。それでも、ビハインドで迎えた後半はさらに攻勢を強め、53分にキム・シンジがPKを決めて追いつくと、56分にはカン・チェリムが右足の思い切りの良いシュートでネットを揺らして勝ち越し。終了間際に振り出しに戻されたが、勝点１積み上げに成功した。
これまでイラン、フィリピンをともに３−０で下しており、３試合連続３得点と攻撃力を見せつけた。
この結果に母国メディアも大きく反応。『スターニュース』は、FIFAランキングで韓国が21位、オーストラリアが15位と格上ながら、開催国を相手に首位通過を果たした点を強調。「オーストラリアとの通算成績は３勝３分15敗だったが、今回の結果で堂々とグループ首位を確保した」と伝えた。
さらに同メディアは決勝トーナメントの展望にも言及。韓国は準々決勝でグループBまたはCの３位チームと対戦し、その先の準決勝ではグループCの１位とA・B組３位の勝者と対戦する可能性があると説明。そのうえで「（準決勝では）現在グループCの１位である優勝候補の日本が待つ可能性も」と、日本女子代表との“日韓対決”に触れた。
また『OSEN』も「開催国オーストラリアのホームグラウンドで猛攻を凌ぎ、首位通過を決めた」と報道。「勝利こそ逃したが、韓国の完勝と言える結果」と評価した。
同メディアは首位通過のメリットにも言及。「準々決勝ではグループBまたはCの３位と対戦するため比較的有利な組み合わせ」と分析し、「もし準決勝に進出すれば、来年ブラジルで開催され女子ワールドカップの出場権も獲得できる」と大会の重要性を強調した。
開催国相手に激闘を演じて首位通過を決めた韓国。決勝トーナメントの行方、そして実現の可能性がある“日韓対決”に、韓国国内の注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
