パーキンスが二塁へ完璧送球→ピンチを凌ぐ

■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）

スーパープレーが飛び出した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州と対戦。4回2死満塁の好機で大谷翔平投手（ドジャース）を打席に迎えたが、二塁走者の牧秀悟内野手（DeNA）が捕手からの送球で刺されて好機を逸した。海外ファンも「信じられない！」「WoW！」と驚きが広がっている。

0-0で迎えた4回、2死満塁で大谷に打席が回ってきた。カウント2-1からの4球目を見逃してストライク。次の瞬間だった。豪州の捕手パーキンスが素早く二塁へ送球。二塁走者の牧は戻り切れずにアウトになった。まさかの展開に球場は騒然とした。

日本ベンチはチャレンジを要求したとみられるが、これは認められず。3アウトチェンジになった。日本にとっては最大のチャンスを逸することになったが、パーキンスの好守にWBC公式X（旧ツイッター）は「何てプレーだ！ 日本語訳：ロビー・パーキンスが二塁走者を牽制で刺し、チーム・オーストラリアを絶体絶命のピンチから救い出した！」として映像付きで紹介した。

海外ファンも目を丸くしたようで「絶対に、あってはならないことだ」「オオタニが打席にいたのに！」「大谷が打席にいるというのに、なぜあんなにベースを離れて刺されてしまうのか」「オーストラリアGO！」など様々な反応が寄せられている。（Full-Count編集部）