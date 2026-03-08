フィギュアスケート世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）が現地7日に行われ、女子フリーで島田麻央（木下グループ）が137.01点をマーク。合計208.91点とし、史上初の4連覇を達成した。ハナ・バース（オーストラリア、日本名：石崎波奈）が205.39点で2位、岡万佑子（木下アカデミー）が197.17点で3位。メダリスト会見でのポーズが話題となっている。

島田は4回転を回避したものの、トリプルアクセルなどを決めて史上初の4連覇を達成。バースは冒頭にトリプルアクセル-3回転トーループに成功して銀メダルと躍進し、岡はトリプルアクセルで転倒したが、表彰台を確保した。

メダリスト会見の後、3人は記念撮影。優勝の島田が中央に陣取り、顔の下で両手を広げて笑顔。バースと岡が両サイドから手を伸ばしハートの形をつくった。

このポーズは、ミラノ・コルティナ五輪メダリストのアリサ・リウ、坂本花織、中井亜美の会見後のポーズに酷似。Xには「このポーズは、オリンピックのときの…！ みんな見ていて憧れていたのかな」「ジュニア女子も五輪と同じポーズやってるし（笑）」「これのオマージュか」との声もあった。

島田はジュニア4シーズン全勝という空前絶後の戦歴を残し、来季シニアに転向する。



（THE ANSWER編集部）