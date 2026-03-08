「そろそろ春服買わなきゃ、、」→【無印良品】へ！ 40・50代のスタメン候補♡「即戦力アイテム」

季節の変わり目、さまざまな春アイテムが登場中。そんななか、40・50代が「何を買い足せばいい？」と迷ったら【無印良品】のアイテムがおすすめ。ベーシックなのにさりげなくオシャレ見えを狙えるデザインは、大人コーデの即戦力として活躍してくれる予感です。今回は、スタッフの@mujistaff.daimyoさんの着こなしとあわせてチェック。ぜひ参考にして、気になるアイテムを手に取ってみて。

春ムードを添える透かし編みカーデ

【無印良品】「婦人 洗えるメッシュポロカーディガン」\3,990（税込・セール価格）

デニムコーデに合わせたのは、透かし編みがやわらかな表情を添えるメッシュポロカーデ。伸縮性のある糸に綿混糸を巻き編み立てたニットは、公式サイトによると「チクチクしない、やわらかな肌触り」とのこと。襟元が上品さを引き立てつつ、程よい透け感で軽やかな春ムードをプラス。タックインでも整いやすい丈感で、ボリュームのあるボトムスとも好相性です。インナーに同色のタートルネックを合わせて、季節の変わり目にちょうどいいバランスに。