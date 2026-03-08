侍Jの隙を突いた「捕手も凄くね？」 東京D騒然…冷静さ失わず「敵ながらあっぱれのプレー」
1次ラウンド・プールC日本―豪州戦
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州と対戦。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手が4回に2死満塁で打席に入ったが、二塁走者・牧秀悟内野手がまさかの牽制死でチェンジとなった。
0-0で迎えた4回、大谷に2死満塁で打席が回ってきた。球場全体が初戦の満塁弾の再現を期待する。そして、カウント2-1からの4球目を見逃してストライクとなった次の瞬間だった。豪州の捕手パーキンスが素早く二塁へ牽制。飛び出した二塁走者・牧が戻り切れず、アウトになった。まさかの展開に球場は騒然。日本ベンチはチャレンジを要求したとみられるが、これは認められず。3アウトチェンジになった。
豪州からすればスーパープレー。日本の隙を見逃さなかったパーキンスに、X上で称賛が吹き荒れた。
「キャッチャー肩強すぎ」
「これ相手のキャッチャーも凄くね？」
「素晴らしい判断！！」
「敵ながら天晴れのプレーでしたね」
「これはしてやられた」
「判断良すぎてすげぇ」
「キャッチャーの視野が広い証拠ですわ」
「超反応のキャッチャーが凄かった」
「この局面で冷静だった豪のキャッチャーもすごいや」
天皇ご一家がご観戦され、「天覧試合」として行われた全勝対決。スーパープレーでピンチを脱した。
（THE ANSWER編集部）