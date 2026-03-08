1次ラウンド・プールC日本―豪州戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州と対戦。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手が4回に2死満塁で打席に入ったが、二塁走者・牧秀悟内野手がまさかの牽制死でチェンジとなった。

0-0で迎えた4回、大谷に2死満塁で打席が回ってきた。球場全体が初戦の満塁弾の再現を期待する。そして、カウント2-1からの4球目を見逃してストライクとなった次の瞬間だった。豪州の捕手パーキンスが素早く二塁へ牽制。飛び出した二塁走者・牧が戻り切れず、アウトになった。まさかの展開に球場は騒然。日本ベンチはチャレンジを要求したとみられるが、これは認められず。3アウトチェンジになった。

豪州からすればスーパープレー。日本の隙を見逃さなかったパーキンスに、X上で称賛が吹き荒れた。

「キャッチャー肩強すぎ」

「これ相手のキャッチャーも凄くね？」

「素晴らしい判断！！」

「敵ながら天晴れのプレーでしたね」

「これはしてやられた」

「判断良すぎてすげぇ」

「キャッチャーの視野が広い証拠ですわ」

「超反応のキャッチャーが凄かった」

「この局面で冷静だった豪のキャッチャーもすごいや」

天皇ご一家がご観戦され、「天覧試合」として行われた全勝対決。スーパープレーでピンチを脱した。



（THE ANSWER編集部）