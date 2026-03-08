大至急！【マクドナルド】へ急げーーーッッ！！ 大人もときめく♡「新・ハッピーセット」

【マクドナルド】では2月27日からのハッピーセット®に、新おもちゃが登場。今回は、大人も子どもも盛り上がる人気のカードゲームや、可愛いミニチュアシリーズをゲットできます。違った楽しみ方ができるので、ぜひコンプリートを狙って！

人気アニメ2作品との限定コラボ

ハッピーセット®で貰えるおもちゃの1つ目は、人気アニメ「SPY × FAMILY」と「僕のヒーローアカデミア」とコラボしたカードゲーム「みんなでUNO」。カードゲームの定番であるUNOを、2作品のオリジナルイラストで楽しめます。スタンダードなUNO以外に、フリップとオールワイルドも含まれた3種類のUNOを楽しめるので、遊び尽くせそう。

ラインナップは驚きの18種類！

ハッピーセット®で貰えるおもちゃの2つ目は、第1弾・第2弾合わせて全18種類と豊富なラインナップが魅力の「ミニチュアマクドナルド」。@gnm.aoさんは、第1弾で「マクドナルドのおみせ」をゲットしたようですが、ほかにもトラックやタッチパネル、テーブルブースなどが手に入ります。また、第1弾・第2弾にそれぞれ登場するひみつのおもちゃにも注目です。

子どもはもちろん大人も盛り上がりそうな【マクドナルド】の「新・ハッピーセット」。第2弾は3月6日、第3弾は3月13日から始まるため、まだゲットしていない人はお近くの店舗にぜひ立ち寄ってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる