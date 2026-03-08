元子役でチャンネル登録者数163万人のYouTuberてんちむ(32)が8日までに自身のインスタグラムを更新。ファッションブランド「シャネル」のアイテムと黒でまとめた妖艶なファッションを披露した。



【写真】オープンカフェでこんな女性がお茶していたら…ハッと目を引く装い

「デジカメ買ってからインスタが本気」とつづり、オープンカフェのテラス席で撮影した写真を公開。腕の部分と胸元が透けたキャミソールワンピにシャネルのロゴの入った耳当てをつけてくつろぐ姿や、ブルゾンを羽織った肩にシャネルのバッグを下げた後ろ姿など、複数のショットを投稿。ブーツも合わせて全身“黒一色”のシックなスタイルをみせている。



洗練された装いに、ファンからは「てんちゃん、シャネル珍しい気がする」「カッコ良くて似合ってますね」「全てが理想」「“母”を感じつつも品のある色気で、てんちむじゃなくて、てんかさんって感じ」「やっぱり花あるよね」「シンプルな中にブランドのロゴ イヤミが無くて可愛らしい センスあるからバランスよく着こなせてるよ」「すっごく似合ってます」などのコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）