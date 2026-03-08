お笑いタレントの森脇健児（５９）が３元号で頂点に立った。８日に放送されたフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜・後７時）の企画「第１回シニア３００ｍ走サバイバルレンチャン」で勝利。これにより昭和（６１年＝１９８６年、テレビ朝日系「ビートたけしのスポーツ大将」１００メートル走全国大会優勝）、平成（１５年＝２００３年、ＴＢＳ系特番「オールスター感謝祭」の「赤坂５丁目ミニマラソン」初出場初Ｖなど優勝３回）に続き、令和でもバラエティー番組の陸上競技企画でタイトル奪取。スポーツ報知の独占取材に応じ、感動の舞台裏を熱く語った。（田中 昌宏）

ゴールの瞬間、森脇は最後の力を振り絞った。「デンジャラス」ノッチ（６０）との対決となった決勝は、胸を突き出してデッドヒートを制した。昨年４月に右膝を手術。入院時にわざわざ兵庫の病院まで見舞いに来てくれた番組ＭＣの「かまいたち」濱家隆一（４２）も涙ぐむ感動のフィナーレとなった。

「どうしてもこの番組で優勝したかったんですよ。昭和、平成と来て、令和でまだタイトル取ってなかったから」。まだ右膝に痛みがあった。出演オファーには「トランプマンには勝てますが、１レンチャンでもいいですか？」と弱気に応じた。収録当日も「のむ！打つ！入れる！」とネタにする内服薬、注射、座薬の“痛み止め３点セット”でだましだましのラン。準々決勝は「陸上競技人生で初めて転倒」したが「気がついたら前方回転受け身でクルッと立ち上がってた」。笑いの神様にも愛され、頂点まで駆け上がった。

「―鬼レンチャン」のおかげで新たなファン層が出現した。「５０代後半になってから小学校低学年の子らに『写真撮ってください』『サインください』と言われるようになるとは思わなかった」。膝を痛めて手術をしようかどうか迷っている大人たちにとっては、希望の星になっている。「森脇さんがいなかったら僕のランライフは存在しない」というハリー杉山（４１）ら、仕事の幅を増やしてくれた“師匠”に感謝しているタレントも多い。

「これで燃え尽きるかと思ったら、ますます練習に身が入ってますね」。目標はライフワークの「赤坂５丁目ミニマラソン」だ。今春は４月４日に生放送予定。「優勝したいですね。５０代でホップ、６０代でステップ、７０代でジャンプ、８０代でウィニングランや！」。東京、大阪での「昭和、平成、令和タイトル記念トークライブ」実施も計画中。森脇のやる気、元気は衰える様子がない。

◆森脇 健児（もりわき・けんじ）１９６７年２月５日、大阪・枚方市出身。５９歳。京都・洛南高２年時に「第１回松竹芸能タレントオーディション」に合格し、同事務所入所。８８〜９０年に読売テレビ「ざまぁＫＡＮＫＡＮ！」で注目を集め、９０年代にフジテレビ系「笑っていいとも！」「夢がＭＯＲＩ ＭＯＲＩ」で全国的人気に。９９年から関西に拠点を戻して活躍。陸上競技、Ｊ１・京都、プロ野球・ソフトバンクの大ファン。スポーツ報知を長年愛読しており「両国発」は欠かさず読むとのこと。１７１センチ、５８キロ。

◆森脇健児の昭和、平成の“陸上タイトル”

▼テレビ朝日系「ビートたけしのスポーツ大将」（昭和６１年＝１９８６年） 笑福亭鶴瓶の勧めで一般参加し、１００メートル走の対決企画で優勝。繰り上げ出場からの逆転劇で、当時の人気企画「カール君」との対戦権をつかんだ。当時は桃山学院大１年の陸上競技部員とピン芸人の“二刀流”。この活躍が、直後に始まった自身のラジオ番組の人気に火をつける転機に。

▼ＴＢＳ系特番「オールスター感謝祭」（平成１５年＝２００３年秋） 初出場した「赤坂５丁目ミニマラソン」で優勝（３・４３４キロ、１４分３６秒）。その後は同２９年（１７年）春、同３１年（１９年）春と計３度、優勝。

◆「第１回シニア３００ｍサバイバル走サバイバルレンチャン」 ＭＣの大悟（千鳥）が、かつて４００メートル走で若手の壁に阻まれた森脇の姿を見て「４５歳以上の大会をやったら？」と提案して実現。最下位が脱落してレースを重ねるサバイバル方式で実施。元サッカー日本代表・武田修宏、バルセロナ五輪体操銀メダリスト・池谷幸雄、ノッチ（デンジャラス）らが出場。