「ザ・ドリフターズ」の高木ブーが８日に、自身のインスタグラムを更新。９３歳の誕生日を迎えたことを報告した。

高木は「本日９３歳になっちゃいました。今日は家族でお祝いします」とつづると、笑顔の写真を投稿。「大阪にいる加トちゃん＆綾菜ちゃんからもプレゼントを頂きました。この写真はマネージャーがお祝いに作ってくれました。９３歳、１００歳目指して頑張ります。今年もライブやりますから、皆さんにもどこかでお会いできると思います」とファンへメッセージを送り、投稿を締めた。

この投稿には、ダチョウ倶楽部から「お誕生日おめでとうございます。また、御一緒出来ますように！」とコメントが寄せられたほか、ファンからは「１００歳まで後７年ですね！１００歳の現役を目指して頑張ってくださいね！」「長生きして私達を日本を明るくして下さいねー」「本当にお若くてお元気で励まされます 素敵な１年でありますように」「これからも素敵なウクレレを弾いてくださいね」「ブーさんお誕生日おめでとうございます！ドリフ大好きです」「みなさんのぶんも長生きして下さいね」など祝福の声が寄せられている。