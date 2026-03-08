「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｇ大阪３−２長崎」（８日、パナソニックスタジアム吹田）

長崎のブラジル人ＦＷマテウス・ジェズスが、古巣相手に２得点を決めた。１点を追う前半２１分に得た正面のＦＫを、低い弾道でゴール中央に突き刺す。その６分後には相手のミスから長崎が高い位置でボールを奪うと、ジェズスはバックステップをしながらパスを受けて反転し、左足でゴール左上に流し込んだ。

１８年にサントスからＧ大阪に加入するも、当時のレビークルピ監督が退任すると出場機会を失ってシーズン途中で契約を解除された経緯がある。２３年途中から長崎に移籍し、昨季は１９ゴールを決めてＪ２得点王となり、チームのＪ１昇格に貢献した。

ジェズスは「１点目のＦＫは、ＧＫの前で変化をかければいいと考えて思い切り蹴った。決められて良かったよ。２点目はボールを蹴る前にいいトラップができた結果、ゴールにつながった」と笑顔で話した。

元日本代表ＭＦでＧ大阪の遠藤保仁コーチとも久しぶりの再会となり、抱き合う場面も見られた。契約解除された古巣に成長した姿を見せつけても「サッカーで（退団）はよくあること。どこのチームにいたとしても、自分が目立つことを意識している。（２得点は）幸せな瞬間だった。ガンバにいた時よりも経験を重ねてきた結果だ」と語った。

長崎は３連勝を逃したが、ブラジル人エースがＪ１でも通用することを証明した試合だった。