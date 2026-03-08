◇第6回WBC1次ラウンドC組 オーストラリアー日本（2026年3月8日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で、日本と対戦したオーストラリアが6回に先制点を挙げた。

台湾、チェコに2連勝して迎えた日本との全勝対決。過去に中日で「ディンゴ」の登録名でプレーしたデービッド・ニルソン監督は6日のチェコ戦後「世界最高のチームだから、どうアプローチするかは試合を見てから考えようと思う」と話していた。

先発マクドナルドが3回1安打無失点の快投を披露すると、ソーポルド、タウンゼントの継投で5回まで侍ジャパンの強力打線を2安打に封じる。

投手陣の奮闘に背を押され、6回に日本の悪送球から先制。1死から3番ホワイトフィールドが右二塁打を放つと、続く4番A・ホールの打席で三盗。若月の三塁への送球がそれる間に一気に先制のホームを踏んだ。

SNSでは「オーストラリア」「ホワイトフィールド」がトレンド入り。「ホワイトフィールド一人に点とられた」「ヤバい」「ミス絡みというのが痛い」「ホワイトフィールド選手すげぇな！」などの声が上がった。