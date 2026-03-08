５日に放送されたテレビ朝日系「見取り図じゃん」では、見取り図と同期芸人が集合した。

「２０年目の同期ＳＰ」には、さらば青春の光・森田哲矢、東ブクロが登場。「キングオブコント」などの活躍で同期の中でも早い段階で脚光を浴びた２人だが、松竹芸能を退所するなど多くの紆余曲折を経た。

「今なら言えるコンビで一番ケンカした日」がテーマの際に、森田は東ブクロから収録中にガチで殴打された過去を振り返った。

森田は「ないな…。いや、ホンマに喧嘩っていう喧嘩はないよね…」と回想。同期芸人らも「喧嘩してるイメージないよね」とうなずいた。

森田は「ただ、一回…。ホンマに大喧嘩やったなっていうのは…。『ワラッタメ天国』（フジテレビ系）っていうネタ番組で、ちょっと教養がないとネタ作られへんみたいな…」と回想。大先輩・三宅裕司が司会を務めた番組での衝撃の一幕を振り返った。

森田は「こいつ、同志社大学卒やから、ネタ作りを、もうお願いした。ほんなら、その場でやったネタが全然ウケへんかってん。酷評やって」と述懐。

つづけて「本番中に、俺も何とか、ちょっと笑いになればと思って。『まあ、俺、作ってないんで！』っていうボケあるやん？あれを言った瞬間…。本番中やで…？（東ブクロから）思いっきり殴られた。グーで顔を」と明かした。

当時の心境を聞かれた東ブクロは「その日がもう…。ネタもウケてへんし、やりとりもウケてへんから。いらだちもあったし…」と苦笑。森田も「砧で収録終わって、祖師ケ谷大蔵までの駅の所で、もうホンマにきったねえ関西弁でののしり合うっていう…」と苦笑していた。