「ヘソン君、泣かないで」敗戦後のベンチ号泣シーンに激励の声続々　延長タイブレークの末に台湾に敗れる【WBC】

キム・ヘソンは大会を通じて懸命なプレーが光る(C)Getty Images

韓国は3月8日に第6回WBC1次ラウンドC組の台湾戦（東京ドーム）を戦い、延長タイブレークの末に4−5と敗れた。

激戦だった。両チームともに一歩も譲らず、4−4で迎えた10回は延長タイブレークで無死二塁からの攻撃になったが無死一、三塁で台湾ジャン・クンユーがスクイズを決めて、5−4と勝ち越し、1点を勝ち越された直後の韓国の攻撃だった。

10回無死二塁から始まった攻撃に韓国チームは一死三塁の形を作り、打席にはキム・ヘソンが入る。

前日の日本戦でもアーチをかけるなど持ち味の勝負強い打撃が期待されたが、この場面、一塁手の正面へのゴロとなり三走は本塁タッチアウト。一打同点の場面で得点に結びつけられなかった。

韓国の柳監督がチャレンジを要求するも認められず。再び二死一塁の中、一走のキム・ヘソンはヘッドスライディングで二盗を決めて、あきらめない姿勢を示した。しかし二死二塁からキム・ドヨンが右邪飛に倒れ、1点及ばず、ゲームセットを迎えた。