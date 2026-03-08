国際試合として５９年ぶりの「天覧試合」に侍が奮闘した。

東京ドームで８日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドの日本―豪州戦。野球好きの天皇ご一家は、東京ドームの貴賓席から両チームの攻防をにこやかに見守られた。

「お出ましになります」。午後６時半過ぎ、場内アナウンスに続いてご一家の姿が大型スクリーンに映し出されると、満員のスタンドから大きな歓声や拍手が上がった。

陛下は濃紺のスーツ、皇后さまと愛子さまはブルーのスーツ姿で、会釈で応えられた。説明役の「侍ジャパン」前監督・栗山英樹さんらと言葉を交わしたり、双眼鏡をのぞいたりしながら熱心に観戦された。

皇室と野球の関係は深い。昭和天皇は１９２３年８月、静養先の栃木・日光で野球を楽しみ、長野・軽井沢で早大の紅白戦を観戦した。２６年１０月には神宮球場の開場式へ。東京六大学野球連盟に賜杯を贈り、即位後も早慶戦に訪れた。

皇室は戦後も球界の発展を見守ってきた。昭和天皇は４７年８月に都市対抗野球の開会式に出席。上皇さまは１３歳だった同年１１月、後楽園球場を訪れ、金星―東急戦を観戦された。

プロ野球初の天覧試合は５９年６月の巨人―阪神戦。昨年６月に亡くなった長嶋茂雄さんがサヨナラ本塁打を放ち、伝説の一戦となった。「あのホームランは素晴らしかったね」。昭和天皇は数年後、長嶋さんとの懇談でそう語ったという。昭和天皇は６６年１１月、香淳皇后と日米野球の全日本―ドジャース戦も観戦した。

天皇陛下も幼い頃から野球に親しまれた。初めてのプロ野球観戦は８歳の時。後楽園球場での巨人―中日戦だった。お住まいでは巨人のユニホーム姿でバットを振り、テレビの野球中継を熱心に観戦された。

８８年８月には、夏の甲子園の始球式に臨まれた。高校野球にも詳しく、元側近は「各地の強豪校や有名選手を知っていて驚いた」と振り返る。

陛下は米大リーグを含め、プロ野球の試合を少なくとも８回観戦し、ＷＢＣは皇太子時代の２００６年と０９年に２度、皇后さまと足を運ばれてきた。

皇后さまも野球ファンで、私立田園調布雙葉中学時代の同級生によると、多摩川の河川敷に巨人の練習を見に行かれた際には、長嶋さんから声をかけられたことがあったという。

愛子さまも０９年のＷＢＣをきっかけに野球に関心を持たれるようになり、２３年のＷＢＣはご一家でテレビ中継を見て、侍ジャパンの優勝を喜ばれた。側近は「（ご一家は）両チームの活躍を間近で見られることを楽しみにされていた」と話した。