侍ジャパンの牧秀悟内野手（２７＝ＤｅＮＡ）がＷＢＣ１次ラウンドＣ組のオーストラリア戦（８日、東京ドーム）で痛恨のけん制死となった。

この日最初の絶好機だった。両チーム無得点で迎えた５回の侍ジャパンの攻撃。先頭・岡本が四球で出塁すると、牧の安打、若月の四球で二死満塁のチャンスを演出した。

これ以上ない最高のチャンスで打席には大谷翔平（ドジャース）。スタンドからも最大級の声援が送られたが、カウント２―１からの４球目、１４０キロのスライダーが投じられると、二塁ベースから二走・牧が大きく飛び出しているのを確認した捕手・パーキンスがすぐさま二塁へ送球。慌てて牧も戻ったが間に合わず、際どいタイミングながら無念のタッチアウトの判定となった。

牧は力いっぱい「セーフ」のジェスチャーをしたが、ベンチからのチャレンジは認められず、二塁ベース上で正座をしたまま、呆然とした表情で座り込むほかなかった。

大谷から一発が飛び出せば一挙４得点と試合が大きく動いていたシーンだっただけに、東京ドームにはファンたちの大きなため息が響いた。