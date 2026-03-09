『ジャッジ・ドレッド』リブート、前キャスト「喜んで再演したい」と熱意 ─ 「出演できなくても構わない、ドレッドが観たい」

アクション映画『ジャッジ・ドレッド』がリブートを果たす予定だ。新たにメガホンを取るのは、『マイティ・ソー バトルロイヤル』（2017）などの個性派タイカ・ワイティティ。脚本には（2013）『ワイルド・スピード／スーパーコンボ』（2019）のドリュー・ピアースが就任している。

『ジャッジ・ドレッド』は近未来の荒廃した世界を舞台に、法の執行者「ジャッジ」として犯罪を裁く男の活躍を描くSFアクション映画。1995年公開のオリジナル版ではシルヴェスター・スタローンが主演を務めた。2012年にはカール・アーバン主演で再映画化されている。ジョン・ワグナーによる同名コミックが原作だ。

2012年版で主演を務めたアーバンも、このリブート企画に大注目。「すぐにでも喜んで再演したいです。本当に。あの映画はすごく楽しかったから」と、米にて続投の可能性に熱意を見せた。

リブート版のあらすじは不明だが、過去の映画版よりも原作コミックからよりインスピレーションを受け、世界観の構築とダークユーモアに重点を置くという。キャスティングについては伝えられていない。

アーバンは「もし僕が出演できなかったとしても、それはそれで構いません」と、今度はいちファンとして実現を心待ちにしている様子だ。「とにかく、ドレッドの物語をもっと観たいんです」。

スタローン、アーバンに続いてジャッジ・ドレッドを演じるのは誰だろう？続報を待とう。

