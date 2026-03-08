元乃木坂46中村麗乃、美脚際立つミニ丈ドレスに絶賛の声「可愛すぎて息止まる」「透明感がえぐい」
【モデルプレス＝2026/03/08】元乃木坂46の中村麗乃が3月7日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿を披露し、注目を集めている。
【写真】元乃木坂メンバー「透明感がえぐい」ミニスカ全身ショット
中村は「2026 calendar 本日発売〜！そして今日はお渡し会。来てくださった皆さま本当にありがとうございました」とつづり、カレンダーのオフショットやイベントでの姿を複数枚投稿。パールのような装飾が施された白のミニ丈ドレスに白のタイツを合わせ、美しい脚のラインが際立つ透明感あふれるコーディネートを披露した。
初のカレンダーについて「沢山のこだわりがつまっています！素敵なスタッフの皆様のお力添えで、とっても大満足な1冊になりました」と、思いを明かし、「ぜひっ！」とファンに呼びかけている。
この投稿にファンからは「脚が長くて綺麗すぎる」「美しい立ち姿」「もう妖精じゃん」「シルエット綺麗すぎる」「可愛すぎて息止まる」「透明感がえぐい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆中村麗乃、初のカレンダーオフショット公開
◆中村麗乃の投稿が話題
