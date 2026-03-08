みずがめ座は「勇気が縁を深める」 12星座もっちぃ占い｜3/9〜15

3/9（月）〜15（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：10日（火）は「やりたいことに一直線で進める」

牡羊座のあなたは、10日（火）がお尻からジェット噴射がスパークしているかのような勢いで前に進めます。後ろを振り返ることなく、やりたいことだけに力を注ぎましょう。

顔と名前は知っているけれどもあまりお話をしたことがない、ってくらいの距離感の人とのご縁が強くなりそうな1週間です。ただし、11日（水）は嫌いな人と話さなければならないリスクが上がるので気をつけて♪

🤝 牡牛座：14日（土）は「会話がするすると深まる」

牡牛座のあなたは、14日（土）は人との会話がするする進んで、いつの間にか深い話をしていそうな予感。エレベーターの前で立ち話のつもりが、人生をかけて追求するべきことは何なのかを語るくらいまで進むかも♪

急に割り込んでくるお客さんなど、臨機応変な対応が求められる1週間です。11日（水）は、予定外の出来事に備えて、スケジュールには空きを作っておきましょう。

🎉 双子座：15日（日）は「素敵な出会いに恵まれる」

双子座のあなたは、15日（日）が大当たりの予感です。心の底から素敵だと思えて、尊敬できる演者さんを発見できるかもしれません。新しい沼の入り口を覗いてみましょう。

13日（金）は、せっかく誘おうと思った相手が体調不良とか、そういうがっかりが起こりやすい星回りです。でもそんなことで気を悪くせず、また誘いましょうね♪

💼 蟹座：9日（月）は「スッキリした頭で取り組める」

蟹座のあなたは、やる気が体にみなぎっているのを感じて、お仕事を楽しめる1週間です。とくに9日（月）は、スッキリした頭であらゆる業務に集中できる力がみなぎります。

14日（土）は、誰かの何気ない言葉が心に引っかかってしまうかもしれません。心にトゲが刺さったような気分になってしまうかもしれませんが、そのトゲは数日で自然に抜けます♪

💼 獅子座：10日（火）は「勝負の決断が最適」

獅子座のあなたは、お仕事に関する大きな決断をするなら、10日（火）が最善です。予算をかけた勝負に出るとか、自分のキャリアをかけたプレゼンの仕上げをするとか。大事業はこの日に集中すれば◎

15日（日）は、必要がないことはわかっていても欲望に勝つことが難しいときです。趣味的分野への課金の欲求、止めるのは難しいので諦めて使ってしまいましょう。

💼 乙女座：14日（土）は「絆が強まる」

乙女座のあなたは、14日（土）は他人との信頼関係をこれでもかと深めることができるときです。幼いときからの知り合いのように、駆け引きのない心を信じて☆

10日（火）は自分の力ですべてを成し遂げたいという気持ちが、余計な出費のもとになってしまうかもしれません。人に頼れるものは積極的に頼りましょう。

💰 天秤座：15日（日）は「小さな積み重ねが臨時収入に」

天秤座のあなたは、お金に関する嬉しいニュースがあるかもしれません。15日（日）は、小さなポイ活もしっかり頑張りましょう。忘れていたポイントや小銭が、チャリンと音を立てて戻ってくる予感☆

既読のタイミングを一切気にしないことが開運につながります。12日（木）は、相手の気持ちの余計な裏側を憶測すると、余計に間違ってしまいますから☆

💰 蠍座：9日（月）は「お金の使い方を見直す好機」

蠍座のあなたは、9日（月）にお金の使い道を見直して財政状況を向上させることができるときです。AIを活用して家計を見直す計画を立てるのも◎

14日（土）は、相手に変わってもらいたいと期待する気持ちが強くなりそうなときです。人を変えるのは、新しいパートナーを探すより大変なことですから、受け入れてあげましょう♡

🤝 射手座：10日（火）は「人と一緒に爆笑できそう」

射手座のあなたは、10日（火）に誰かとお腹を抱えて笑い合えそう！ 悲しみの共有より、爆笑の共有のほうが、魂の深い場所でつながれることってありますよね☆

目立たないところにかけるお金を惜しまないのが江戸っ子の粋…っていいますけど、今週は見えにくいところにはお金を惜しんでください。11日（水）は、謎の心意気で無駄遣いをしてしまいそうです。

🤝 山羊座：13日（金）は「あらゆる場面で運が味方する」

山羊座のあなたは、13日（金）に人間関係のあらゆる場面で運が味方をしてくれそうな予感です。もっと仲良くしたいと思っていた人と、偶然に接近する機会が訪れるかもしれません。

12日（木）はミスが起こりやすいときです。特に午後から集中力が切れがち。大切な作業は午前中に済ませるか翌日に回してしまいましょう。

🤝 水瓶座：15日（日）は「勇気が距離を縮める」

水瓶座のあなたは、誰かとの関係が、ちょっとだけ深まりそうな予感です。15日（日）は、人に心を開く勇気を持てば、深く受け入れてもらうことができるでしょう♪

11日（水）は、何かとやる気が出ない1日になってしまうかもしれません。それは宇宙からの「強制シャットダウン」のサインです。こういうのは信じていいと思いますよ。

💼 魚座：9日（月）は「圧倒的な幸運が舞い込む」

魚座のあなたは、9日（月）に圧倒的な幸運が舞い込んできます。週の始まりからフルスロットルで頑張ることで、仕事人生が前向きに変わるような、視界がピカッと晴れる出来事が待っています。

12日（木）は感情に流されてお金を使ってしまいそうな日です。昔お世話になった人への恩返しは大切ですが、見栄を張って高いお菓子を買う必要はありませんよ♪

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X