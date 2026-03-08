日本限定クッションファンデ登場♡ジョンセンムルの春限定ピンクエディション

韓国を代表するメイクアップアーティストブランド「JUNGSAEMMOOL（ジョンセンムル）」から、人気クッションファンデの限定セットが登場♡韓国オリーブヤングでクッション部門1位※を獲得した「エッセンシャル スキン ヌーダー クッション」より、日本限定の特別セット「ピンクエディション」が発売されました。春らしいフレッシュなピンクケースに加え、ミニブラッシュやパフも付いた特別仕様。毎日のメイクをもっと楽しくしてくれる、今だけの限定アイテムです♪

春限定「ピンクエディション」登場



「エッセンシャル スキン ヌーダー クッション ピンクエディション」は、春らしいピンクのケースが目を引く限定デザイン。持っているだけで気分が上がる可愛らしいパッケージが魅力です。

今回のセットには、クッションファンデーション（リフィル付き）に加えて、持ち運びに便利な「ミニ クッションブラッシュ」とピンク色のパフが付属。

数量限定ながら、定番のクッションファンデと同一価格で購入できるお得なセットとなっています。

エッセンシャル スキン ヌーダー クッション ピンクエディション



価格：5,390円（税込）／メガ割価格：3,970円（税込）

カラー：全4色

内容：エッセンシャル スキン ヌーダー クッション（リフィル付き）／ミニ クッションブラッシュ／ピンクパフ

販路：Qoo10 JUNGSAEMMOOL BEAUTY 日本公式

※なくなり次第終了

A’pieuのクッションファンデ新作登場！生肌仕上げの軽やかベースメイク

ツヤ肌を叶える人気クッションファンデ



「エッセンシャル スキン ヌーダー クッション」は、水分を含んだモイスチャーフィットテクスチャーが特徴のクッションファンデーション。

肌へしっとりなじみ、自然なカバー力を保ちながら、素肌のキメを活かした透明感のあるツヤ肌を演出します。

さらにスキンコーティングフィクサー処方により、ファンデーションが肌にぴたっと密着。朝のメイクの仕上がりを長時間キープし、時間が経ってもくすみにくいのも嬉しいポイントです。

忙しくてメイク直しができない日でも、崩れにくく自然な美しさを保ちます。

ミニクッションブラッシュで春の血色感



セットに含まれる「ミニ クッションブラッシュ」は、軽くトントンと叩くだけで自然な血色感を演出できるアイテム。ツヤのある仕上がりで、頬にふんわりとした立体感をプラスします。

カラーは春にぴったりの「＃コーラルヘイロー」。フレッシュで明るい印象のコーラルカラーが、透明感のあるベースメイクと相性抜群。

持ち運びしやすいミニサイズなので、外出先でのメイク直しにも便利です。

※韓国オリーブヤング(23.07~24.06)クッション部門1位

春メイクを彩る日本限定セット♡

ジョンセンムルの人気クッションファンデに、ミニブラッシュとピンクパフが付いた「ピンクエディション」は、日本限定＆数量限定の特別なセット。

春らしい可愛いデザインとツヤ感メイクを同時に楽しめるのが魅力です♡

Qoo10公式ショップで購入できるので、春メイクをアップデートしたい方はぜひチェックしてみてください♪