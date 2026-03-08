俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は8日、第9話が放送され、女優の白石聖（27）が好演し、前回第8話（3月1日）で落命した主人公・小一郎（のちの豊臣秀長）の想い人・直（なお）の“新撮パート”が登場。インターネット上には2週連続で“直ロス”が広がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第9話は「竹中半兵衛という男」。直（白石聖）の死を悼む間もないまま、小一郎（仲野太賀）は美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の家臣・竹中半兵衛（菅田将暉）の調略に向かう。しかし、知恵者と名高い半兵衛は相当の変わり者で、小一郎と藤吉郎（池松壮亮）を翻弄。その一方、兄弟は斎藤家重臣・安藤守就（田中哲司）から“思わぬ申し出”を受ける。その報告を聞いた織田信長（小栗旬）は龍興の居城を取り囲むも、窮地の龍興の前に半兵衛が現れ…という展開。

小一郎は藤吉郎とともに半兵衛の調略に成功。直の墓前に報告したものの、喜びは一切ない。

そこへ直の父・坂井喜左衛門（大倉孝二）が現れ、小一郎は直を守れなかったと土下座。坂井は「銭をよこせ！」と直と“賭け”をしたと明かした。

娘は父に酒を注く。祝言に参加し、小一郎を許してほしいと頼んだ。

直「はい、欲張りです。小一郎がそうだから。あの人は、いつも皆が満足しないと気が済まないんです。きっと会ったら、とと様の話をよう聞いて、どっちも笑える道をきっと見つけてくれる。これで万事円満でござるって、得意げに言うの。戦だって、争い事はなくならないかもしれないけど、無駄な殺し合いはなくすことができるって。とことん話し合って、考えて考えて考え抜けば、必ず道はあるって」

坂井「馬鹿馬鹿しい。そんな世など来るはずなかろう」

直「できる方に五百文。私のへそくり、すべてじゃ。いつも調子のいいことばっかり言って。でも、もしかしたら本当にそういう世にできるんじゃないかって、騙されたくなる。それが私の旦那様じゃ」

坂井「その様子では、わしの勝ちじゃな。あやつも見る目がなかったのう」

小一郎「まだ終わっておりませぬ。その賭け、必ずや直に勝たせてみせまする」

坂井「お主があきらめたら、すぐに銭を取りに来るぞ！また逃げるなよ！直とともに、ずっと見張っておるぞ」

小一郎「しかと承知！（坂井はその場を去り、立ち聞きした藤吉郎も涙）これで…これで万事円満じゃ」

小一郎の目からとめどなく涙があふれる。風車がクルクルと回っている。

1567年（永禄10年）9月、信長は居城を稲葉山城へと移し、その地の名を「岐阜」と改めた。

小一郎「直、わしは兄者とともにもっと強うなる。強うなって、おまえの見たかった世をつくってみせる」

直「私、凄いな。小一郎なら、きっとそう言うと思った」

SNS上には「直ロス再び」「2週連続で号泣」「とと様にまた泣かされる」「負けられない賭けができた」「岐阜城から見える大きな空が直なんだ」「結果的に遺言となってしまった賭けが、再び小一郎に生きる意味を与えてくれた…どこまでも直」などの声が続出。またも視聴者の涙を誘った。

次回は15日、第10話「信長上洛」。第3章「信長上洛編」の幕が上がる。