伝説だと思う「STARTO社（旧ジャニーズ）のコンビ」ランキング！ 「森田剛×三宅健」を超える1位は？
STARTO ENTERTAINMENT（旧・ジャニーズ事務所）のアイドルグループには、数多くの「シンメ・コンビ」が存在しました。
そこで、All About ニュース編集部は2026年2月5〜6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社のシンメ・コンビ」に関するアンケート調査を実施。今回は、過去に「シンメ・コンビ」と呼ばれた2人が対象です。
「シンメ」はシンメトリーの略で、STARTO社（旧ジャニーズ）に所属するアイドルグループではステージの立ち位置が左右対称の2人を指す言葉。仲のいいメンバーをシンメと呼ぶこともあり、さまざまなグループで「シンメ・コンビ」が存在してきました。
今回は「伝説だと思うかつてのSTARTO社（旧ジャニーズ）のシンメ・コンビ」ランキングの結果を見ていきましょう。
※「かつてのSTARTO社（旧ジャニーズ）のシンメ・コンビ」とは、グループ卒業や事務所退所などをしたタレントが含まれるコンビを指します。
2位に選ばれたのは、元V6の森田剛さんと三宅健さんです。2人は古くから「剛健コンビ」と呼ばれ、ジャニーズJr.時代から絶大な人気を誇ってきました。
V6時代は、大人っぽくクールな森田さんと、明るく無邪気な三宅さんの相性がよくステージだけでなくバラエティー番組でもコンビで大活躍。三宅さんは、『TOKIOカケル』（フジテレビ系）へ出演した際に、森田さんがいないならデビューしたくないと事務所に直談判していたという裏話を明かし大きな話題を集めました。
回答者からは、「V6ファンなので、シンメといえばこの2人だから」（30代女性／東京都）、「セットであることが自然だったと思う」（40代女性／北海道）、「これぞ伝説のコンビ。ジュニア時代からすでに売れていた２人。デビュー前の過去の映像を見ると圧巻！オーラありすぎ」（40代女性／千葉県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、元KAT-TUNの赤西仁さんと亀梨和也さんでした。
それぞれがトップアイドルとして活躍した2人は、『ごくせん』（日本テレビ系）で共演し「仁亀コンビ」として大人気に。2010年に赤西さんは脱退しますが、その後も固い絆で結ばれた「シンメ・コンビ」として有名です。2025年11月には、亀梨さんが自身のInstagramで赤西さんとの2ショットを公開。久しぶりの“仁亀”ショットとなり、ニュースとなりました。
回答者からは、「亀梨くんの歌声に仁くんのハモリは素晴らしすぎます」（30代女性／栃木県）、「平成のオタクは全員仁亀が好きだと思う」（10代女性／東京都）、「カリスマ性とスター性が爆発し、並ぶだけで物語が生まれるように感じる」（50代男性／広島県）などの意見が寄せられました。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
