「節約」や「特別扱い」など、一見バラバラな意味を持つ3つの言葉。しかし、その頭には共通する2文字が隠れています。ヒントは、私たちが普段から意識している「あの活動」に関連する言葉です。

共通するひらがなを見つけ出し、解けると楽しい「ひらがなクイズ」！

今回の問題は、カタカナ語と和語が混ざっています。一つひとつ言葉を補いながら、なじみのあるフレーズを探してみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□のみー
□□ひいき
□□ばっぐ
ヒント：スーパーに行くとき持っていく人が多い物とは？

正解：えこ

正解は「えこ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「えこ」を入れると、次のようになります。

えこのみー（エコノミー）
えこひいき（えこひいき）
えこばっぐ（エコバッグ）

どれも普段の生活でよく使う言葉になりましたね！

特に「エコバッグ」など、最近のトレンドや日常習慣に関わる言葉に注目すると、ひらめきやすかったかもしれません。脳の活性化にぜひ役立ててください。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)