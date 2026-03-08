【ひらがなクイズ】共通する2文字を埋めてみよう！ 家計にも環境にも優しいあの言葉がヒント
共通するひらがなを見つけ出し、解けると楽しい「ひらがなクイズ」！
今回の問題は、カタカナ語と和語が混ざっています。一つひとつ言葉を補いながら、なじみのあるフレーズを探してみてください。
□□のみー
□□ひいき
□□ばっぐ
ヒント：スーパーに行くとき持っていく人が多い物とは？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「えこ」を入れると、次のようになります。
えこのみー（エコノミー）
えこひいき（えこひいき）
えこばっぐ（エコバッグ）
どれも普段の生活でよく使う言葉になりましたね！
特に「エコバッグ」など、最近のトレンドや日常習慣に関わる言葉に注目すると、ひらめきやすかったかもしれません。脳の活性化にぜひ役立ててください。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
