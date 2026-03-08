パーキンスが二塁へ完璧送球→ピンチを凌ぐ

■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州と対戦。4回2死満塁で打席に大谷翔平投手（ドジャース）の絶好機を迎えたが、二塁走者の牧秀悟内野手（DeNA）が捕手からの送球で刺されて憤死。「よく見てた」「肩強い」と豪州捕手に称賛の声が寄せられている。

0-0で迎えた4回に2死満塁で打席が回ってきた。カウント2-1からの4球目を見逃してストライク。次の瞬間だった。豪州の捕手パーキンスが素早く二塁へ送球した。二塁走者の牧は戻り切れずにアウトになった。まさかの展開に球場は騒然とした。

日本ベンチはチャレンジを要求したとみられるが、これは認められず。3アウトチェンジになった。日本にとっては最大のチャンスを逸したプレー。注目されたのはパーキンスの視野の広さと肩の強さだ。

日本のファンは「キャッチャーもよく見てた」「オーストラリアの捕手良く見てたな」「肩力Sにスト送つけてそう笑」「オーストラリアのキャッチャーいい判断いい送球だったな」「オーストラリア野球マジで上手い」「オーストラリアのキャッチャーがよく見てた」と拍手を送った。（Full-Count編集部）