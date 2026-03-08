『豊臣兄弟！』次回予告で“重要キャラ”解禁 ネット騒然「遂に！」「波乱の予感」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第9回「竹中半兵衛という男」が、8日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
第9回は、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の家臣である竹中半兵衛（菅田将暉）の調略に乗り出す。だが知恵者と名高い半兵衛は相当の変わり者で、小一郎と藤吉郎は何度も翻弄される。その一方で、二人は斎藤家重臣・安藤守就（田中哲司）から思わぬ申し出を受ける。二人からの報告を聞いた信長（小栗旬）は斎藤家の居城・稲葉山城を包囲するも、窮地の龍興の前に突然、半兵衛が姿をあらわす…という展開が描かれた。
放送のラストでは、次回「信長上洛」の予告映像も公開された。映像には、足利義昭の使者として明智光秀（要潤）が信長のもとを訪ねてくる場面が登場。戦国史の大きな転換点にも関わる人物の登場に、物語の大きなうねりを予感させる。視聴者からは「遂に明智光秀が登場」「要潤の光秀楽しみすぎる」「ここから歴史が大きく動きそう」「とうとう光秀が…ここから波乱の予感」などの声が寄せられている。
