◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）

西前頭７枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）は東前頭７枚目・欧勝馬（鳴戸）にはたき込みで敗れた。土俵に落ちた際、先場所を途中休場する要因となった左足を抑えて苦悶（くもん）の表情を浮かべる場面もあった。支度部屋では左足の状態について「まだ分からない。痛みが出たけど、そこまでじゃない」と説明。物言いの末の黒星発進には「負けました。そんな感じです」と言葉少なだった。

場所前は左足の治療のため、大阪入りが遅れた。６日に入り、７日に稽古場に合流。「関取衆と胸を合わせることができなくて、足のリハビリとできるトレーニングをしていた」。ぶっつけ本番だったが、土俵に上がることを選択した。

２月下旬には師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）から暴行を受け、日本相撲協会の聴取を受けたたことも明らかとなった。伯乃富士は「ご迷惑、ご心配をおかけして申し訳ないという気持ち」と騒動について謝罪。前日には協会から今場所の休場措置が取られた師匠と「今までやってきた、相手を起こして前に攻める相撲をやりきるという話しをした」と明かした。心身の状態が心配される中で、２２歳が覚悟の土俵を戦っている。