◆オープン戦 広島１―８中日（８日・マツダ）

広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）が“プロ初先発”で２回無安打無失点と好投した。２回１死からサノーに四球を与えたが、最後は村松をフォークで空振り三振。相手先発は佛教大出身の大野で「偉大な先輩と投げ合える日が、こんなに早く来るとは」と興奮気味に振り返った。

同校内には、大野が金メダルを獲得した東京五輪出場時に着用していたユニホームやスーツが展示。天理（奈良）では日本ハム・達と同学年の控え投手で“英雄”の存在が何度も励みになった。ドラフト指名後には「頑張れよ」と、激励とともに球団カラーに合わせた赤いネクタイをプレゼントしてくれた心優しい先輩。入寮時や遠征で着用する宝物だ。

佛教大出身の現役選手はソフトバンク・木村光を含めた３人で球界では少数勢力。舞台はオープン戦といえ、大野にとっても喜びはひとしおだった。「めっちゃうれしかった。卒業生も在学生もみんな喜んでいるはず。これから何回も投げ合えたら、と本当に思います」。赤木もたった１度で終わるつもりはなく、「次は勝ち負けが付くまで投げ合いたい」と熱望。新人右腕に大きな目標ができた。（直川 響）