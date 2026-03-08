板野友美、豪華すぎる手料理公開 品数豊富な食卓に「料亭のよう」「旦那さんが羨ましい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/08】元AKB48でタレントの板野友美が3月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。品数豊富な手料理を披露した。
【写真】34歳元AKB神7「料亭のよう」豪華すぎる手料理
板野は「今日の＃友飯 食べたいのある？」とつづり、食卓の様子を投稿。「エビとアスパラいかのレモンバター炒め」「鶏もも肉とキノコのバターソテー」「お刺身」「馬刺し」といったメイン級の料理から、「明太子」「いかとんび塩辛」「山芋もずく酢」といった副菜まで、彩り豊かで豪華なメニューを披露した。
この投稿にファンからは「料亭のような品数」「タンパク質豊富ですごい」「どれも美味しそう」「友飯のクオリティが天井知らず」「お仕事しながらこれだけ作れるの尊敬する」「旦那さんが羨ましい」といった反響が寄せられている。
板野は2021年1月に、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元AKB神7「料亭のよう」豪華すぎる手料理
◆板野友美、豪華な手料理披露
板野は「今日の＃友飯 食べたいのある？」とつづり、食卓の様子を投稿。「エビとアスパラいかのレモンバター炒め」「鶏もも肉とキノコのバターソテー」「お刺身」「馬刺し」といったメイン級の料理から、「明太子」「いかとんび塩辛」「山芋もずく酢」といった副菜まで、彩り豊かで豪華なメニューを披露した。
◆板野友美の“友飯”に反響
この投稿にファンからは「料亭のような品数」「タンパク質豊富ですごい」「どれも美味しそう」「友飯のクオリティが天井知らず」「お仕事しながらこれだけ作れるの尊敬する」「旦那さんが羨ましい」といった反響が寄せられている。
板野は2021年1月に、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】