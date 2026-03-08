第1子妊娠中のみちょぱ、子供の性別について言及
【モデルプレス＝2026/03/08】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が3月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供の性別について言及した。
【写真】妊娠発表の27歳タレント、安産祈願に訪れた家族4ショット
この日、みちょぱはストーリーズにてファンからの質問を募集した。すると現在、みちょぱが妊娠中であることを受け「性別きになる」という質問が届くと「このコメントがめちゃくちゃ多いので1発目に申し訳ないんですが、公表するかも迷ってます！」と回答。また「とりあえず決めてるのは無事生まれてくるまでは公表するつもりはありません！」と明言し「特に意味はありませんが言う必要もないのかな？と思ってるのでご想像にお任せします人毎回色んな角度から予想されてて面白いなーと思ってみてます！知り合いとかには聞かれたら全然言ってるから完全に隠してるわけではありません」と綴っている。
この投稿には「ちゃんと教えてくれて嬉しい」「お腹の子を大切に思ってるの伝わる」「流石しっかりしてる」といった声が寄せられている。
みちょぱは、2022年10月22日にタレントの大倉士門と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
◆みちょぱ、子供の性別聞かれ回答
◆みちょぱの投稿に反響
