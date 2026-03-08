3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月2日（月）の放送では、この春に卒業を迎える生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介。メンバーが自身の経験を交えながら、言葉を形に残すことの大切さについて語り合いました。

私は今、中学3年生で、もうすぐ卒業です。友達といっぱい話したし、遊んだし、バカみたいなこともたくさんやったし、それなりに恋もしたし、すごく濃厚であっという間の3年間でした。その時々の気持ちを形にしたい、残しておきたいという思いがあって、半年ほど前から歌詞を書いています。メロディーはまだ付いていないのでただの詩ですが、自分なりに言葉を紡いでいます。卒業のときに何を思うのか、友達と離れるのはすごく寂しいけど、どこかわくわくした遠足の前の日のような気持ちで、残りの日にちを過ごしています。（東京都 15歳）大森：詩を書いている、と！若井：歌詞を書いている！大森：いいじゃないですか！ 若井は書かないんですか？ 詩は。若井：歌詞ですか？大森：日記書いてたよね！若井：日記書いてました！ 日記も、そういうことだよね？ 今の気持ちとか、その時に感じたこととかを書き残すというか。大森：そうです！若井：という意味で言うと、日記も似たようなところがあるけど……そう！ 日記、書いてた！大森：振り返ってみて、当時書いた詩というか日記みたいなものに対して、「やっぱりこうだったな」という風になるものなの？若井：なるね！ なるし、その時の情景とか、いろいろな気持ちを思い出す。今の自分との対比じゃないけど、そういうのもできるからすごくいいなと思うよね！ たまに見返すけど。大森：いいと思います！ 続けてほしいですね！ りょうちゃん（藤澤）はどうですか？藤澤：いや、すごいね！ 詩で形にしようと思ったのが、すごく素敵だなと思って。自分でこういうのを形にしたいという発想を、すごく大切にしてほしいなって、話を聞いてて思ったな。で、若井の言った通りいつまでも残るもので。その当時の気持ちに戻れる大事なものになるから。宝物になると思うから、ぜひぜひ大事にしてほしいなと思いました！大森：自由にいっぱいいろいろなこと思いついて、考えたり、想像してほしいなと思います！ ありがとうございます。

