◎あすの全国の天気

北海道の日本海側は雪で、ふぶく所もあるでしょう。東北の日本海側や新潟も雲が広がりやすく、雪が降りやすい見込みです。山陰と北陸は夜から雨や雪の範囲が広がるでしょう。一方、太平洋側の地域は広く晴れるでしょう。関東と九州北部は晴れたり曇ったりで、夜は雨や雪の降る所がありそうです。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は前日と同じくらいかやや低い所が多いでしょう。札幌は前日より3℃低い-2℃、仙台は2℃低い1℃の予想です。東京は4℃、名古屋は2℃、新潟と大阪は3℃、福岡は4℃で、前日と同じくらいでしょう。

日中の最高気温は前日と同じくらいかやや高い所が多くなりそうです。名古屋は前日より2℃高い13℃でしょう。札幌は3℃、仙台は9℃、東京は12℃、新潟は8℃、福岡は13℃の予想です。北日本は引き続き冷たい風が強く、西日本や東海、北陸も夜は風が強まりそうです。

◎週間予報

・西日本と沖縄

山陰は10日(火)にかけて雪や雨の降る所があるでしょう。九州南部は12日(木)に雨が降りそうです。その他はしばらく晴れる所が多く、週末は暖かくなりそうです。

・東日本

北陸は10日(火)にかけて雪や雨が降るでしょう。10日(火)は晴れる地域も北風が冷たく感じられそうです。その後、12日(木)から13日(金)にかけては関東で雨の降るタイミングがあるでしょう。

・北日本日本海側は10日(火)にかけて雪が降りやすいでしょう。太平洋側は晴れる日が多い予想です。気温は平年並みでまだ寒い日が続きますが、週末は少し気温が上がってホッとできそうです。