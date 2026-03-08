福大大濠と福岡第一がBリーグの舞台で激突…試合後には鵤誠司や轟琉維ら卒業生も集結

3月8日、『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』B1第24節の佐賀バルーナーズvs宇都宮ブレックスがSAGAアリーナで開催。エキシビジョンゲームとして、両クラブでも卒業生が活躍している福岡大学附属大濠高校と福岡第一高校の試合が行われた。

Bリーグの会場でライトアップを受けながら、場内アナウンスともに両校の選手が入場。試合では第1クォーターに福岡第一の堅守速攻で主導権を握られるも、続く第2クォーターでボールがスムーズに回った福大大濠が流れを掴み逆転。その後も福岡第一の追い上げを許さず、最終スコア71－63で福大大濠に軍配が上がった。

試合後には両校の選手が互いの健闘を称え合い、記念撮影が行われた。コートには、この日が佐賀での特別指定選手としての活動最終日となった轟琉維をはじめ、山下泰弘、内尾聡理（ともに佐賀）、鵤誠司（宇都宮）といった両校OBのBリーガーたちも登場。プロの舞台で戦う先輩たちが、伝統の一戦を戦い抜いた後輩たちを労う、メモリアルなひとときとなった。











【動画】Bリーグの舞台で福大大濠vs福岡第一が激突