CLAN QUEEN、Sony Music Labels内にプライベートレーベル“Princidom Records”を立ち上げ、Sony Music Labelsへ移籍発表
「アートロック」を標榜する新世代ユニット「CLAN QUEEN」が、Sony Music Labels内に立ち上げたプライベートレーベル“Princidom Records”への移籍する。
■プライベートレーベルからさらに広がる「アートロック」の世界
音楽、ビジュアルクリエイティブ…活動の全てがコンセプチュアルである事＝「アートロック」を標榜するCLAN QUEEN。
コンスタントな配信リリースによって実績を積み重ねる中で、その楽曲性の高さ/クリエイティブが多方面から注目を浴び、積極的なライブ活動を重ねることで話題を広げてきた彼らが、3月7日に東京・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場にてFREE LIVE「99」を開催した。
今回の開催はCLAN QUEENのSNSで小出しに情報が解禁され、その時点でファンからは様々な憶測や考察がされていた。そして、3月2日に今回の会場と詳細が解禁。詳細解禁から開催まで短い期間ながら、会場は多くのファン・観客が駆け付け、約30分のライブに会場は熱狂に包まれた。
ライブが終わると、ステージ上のビジョンに映像が映し出され、Sony Music Labels / Sony Music Associated Records内にプライベートレーベル“Princidom Records”(読み：プリンシダムレコーズ)を立ち上げ、Sony Music Labelsへの移籍が発表された。
そして、初のメジャーディール作品となるトリプルA面Singleが4月15日に配信リリースされる事も決定。こちらの詳細は後日発表となる。
さらに12月18日に東京ガーデンシアターにてCLAN QUEEN史上最大規模のワンマンLIVEの開催も発表。今後のCLAN QUEENの活動に注目だ。
■リリース情報
2026.4.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Major 1st / Triple A-side Single」
※詳細は後日解禁
■ライブ情報
『CLAN QUEEN ONEMAN LIVE 2026 ～TOKYO GARDEN THEATER～』
12/18（金）東京・東京ガーデンシアター
『CLAN QUEEN “Grand Hotel MONOPOLY Tour” 2026』
04/11（土）北海道・PENNY LANE 24 ※SOLD OUT
04/18（土）福岡・BEAT STATION ※SOLD OUT
04/19（日）福岡・BEAT STATION ※SOLD OUT
05/08（金）愛知・Zepp Nagoya
05/10（日）大阪・Zepp Osaka Bayside
05/15（金）東京・Zepp DiverCity ※SOLD OUT
