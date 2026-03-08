CLAN QUEEN、Sony Music Labels内にプライベートレーベル“Princidom Records”を立ち上げ、Sony Music Labelsへ移籍発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「アートロック」を標榜する新世代ユニット「CLAN QUEEN」が、Sony Music Labels内に立ち上げたプライベートレーベル“Princidom Records”への移籍する。

■プライベートレーベルからさらに広がる「アートロック」の世界

音楽、ビジュアルクリエイティブ…活動の全てがコンセプチュアルである事＝「アートロック」を標榜するCLAN QUEEN。

コンスタントな配信リリースによって実績を積み重ねる中で、その楽曲性の高さ/クリエイティブが多方面から注目を浴び、積極的なライブ活動を重ねることで話題を広げてきた彼らが、3月7日に東京・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場にてFREE LIVE「99」を開催した。

今回の開催はCLAN QUEENのSNSで小出しに情報が解禁され、その時点でファンからは様々な憶測や考察がされていた。そして、3月2日に今回の会場と詳細が解禁。詳細解禁から開催まで短い期間ながら、会場は多くのファン・観客が駆け付け、約30分のライブに会場は熱狂に包まれた。

ライブが終わると、ステージ上のビジョンに映像が映し出され、Sony Music Labels / Sony Music Associated Records内にプライベートレーベル“Princidom Records”(読み：プリンシダムレコーズ)を立ち上げ、Sony Music Labelsへの移籍が発表された。

そして、初のメジャーディール作品となるトリプルA面Singleが4月15日に配信リリースされる事も決定。こちらの詳細は後日発表となる。

さらに12月18日に東京ガーデンシアターにてCLAN QUEEN史上最大規模のワンマンLIVEの開催も発表。今後のCLAN QUEENの活動に注目だ。

■リリース情報

2026.4.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Major 1st / Triple A-side Single」

※詳細は後日解禁

■ライブ情報

『CLAN QUEEN ONEMAN LIVE 2026 ～TOKYO GARDEN THEATER～』

12/18（金）東京・東京ガーデンシアター

『CLAN QUEEN “Grand Hotel MONOPOLY Tour” 2026』

04/11（土）北海道・PENNY LANE 24 ※SOLD OUT

04/18（土）福岡・BEAT STATION ※SOLD OUT

04/19（日）福岡・BEAT STATION ※SOLD OUT

05/08（金）愛知・Zepp Nagoya

05/10（日）大阪・Zepp Osaka Bayside

05/15（金）東京・Zepp DiverCity ※SOLD OUT

