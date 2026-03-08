お笑いタレント明石家さんま（70）が、7日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）の新番組について語った。

リスナーから、3月に終了するTBS日曜昼の情報番組「アッコにおまかせ！」の後番組が「上田晋也のサンデーQ」に決まったことが発表されたというメールが寄せられた。

さんまは「これ、笑ったのが」と切り出し、「アッコにおまかせ！」が終了すると発表になった直後に上田と、「ネプチューン」堀内健、俳優のえなりかずきと一緒にゴルフに行っていたと語った。

ゴルフ場で「あの後、何すんねやろ。あんな長いことやってはって」と言ったところ、堀内が「さんまさん、やるんじゃないですか？」言ったため「ホリケン、2人でやろか。昼間からもう、むちゃくちゃにしたろ。TBSさんに言うて、40年も続いて、キチッとした番組よりも向上委員会やろうや言うて、物凄い盛り上がったんです」と振り返った。

だが、昼食の時に上田から「さっきから、アッコにおまかせの後番組のことを皆さんおっしゃってましたけど、後番組、俺なんです」と告白され、「はよ言えアホ！」と突っ込んだと明かした。

さんまは「ずっと黙ってたのがつらかってん。今日まで暮らしてきたんや。もう発表になってんな」と言い、「上田は頑張ってくれる。ひょっとしたら何回かゲストに行くかもです」とエールを送った。