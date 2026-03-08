PESのツアー追加公演決定！ 7.7に恵比寿リキッドルームでツアーファイナル あす先行販売開始
PESの全国ライブハウスツアー「PES Tour 2026 “PartIII”」の追加公演として7月7日に恵比寿リキッドルーム公演を開催することが決定。本公演がツアーファイナルとなる。併せて、販売情報、追加公演のゲストが発表された。
【写真】7月7日の「PES Tour 2026 PartIII “Expanded”」にゲスト出演するAsakura（mupue）
HIP HOPアーティストとして1994年より活動し、RIP SLYMEのメンバーとしても知られるPES。MCとしてのパフォーマンスから作詞作曲、楽曲プロデュース、グラフィックデザインまで活動は多岐にわたる。
昨年のワンマンツアー“魔法”から約1年、今年も全国ライブハウスツアーを開催。キャリア25年、原点回帰を経て5月16日の渋谷WWWXを皮切りに、全国各地を回る。
2月1日より先行販売を開始した初日の渋谷WWWXは即日完売。それに伴い、恵比寿リキッドルームの追加公演を発表。これをツアーファイナルとして拡張し、第1弾ゲストには福岡のバンド、muqueからAsakura（Vo／G）が決定。今後も続々とゲストを発表していく予定だ。
ソロとして新たな境地へたどり着いたPESのライブは自身の持ち味と経験を生かしたジャンルレスで唯一無二。どのようなライブに仕上がっているかをライブハウスでを体感したい。
「PES Tour 2026 PartIII“Expanded”」は、恵比寿LIQUID ROOMにて7月7日開催。
「PES Tour 2026 PartIII “Expanded”」のチケット販売は、ローソンチケット独占で1次先行が3月9日12時〜22日22時まで（先着）。2次先行は3月23日12時〜4月12日22時まで、3次先行は4月13日12時〜5月10日22時まで（いずれも先着）。
一般発売は、ローソンチケット／ぴあ／イープラスにて5月16日10時からを予定しているが、先行販売で規定枚数を超える場合は、一般発売前に受付終了する可能性がある。
ツアースケジュールは以下の通り。
＜「PES Tour 2026 “PartIII”」スケジュール＞
「PES Tour 2026 “PartIII”」
5月16日
東京・渋谷WWWX（SOLD OUT）
6月5日
愛知・名古屋 ell. Fits All
6月6日
大阪 Shangri‐La
6月26日
宮城・仙台 Macana
6月28日
長野・松本 ALECX
7月2日
福岡 BEAT STATION
「PES Tour 2026 PartIII “Expanded”」
7月7日
東京・恵比寿LIQUID ROOM
