◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が先発し、４回５０球を投げて４安打無失点の内容で降板した。最速は１５０キロだった。両軍無得点の５回のマウンドには、２番手左腕・隅田 知一郎投手（西武）がマウンドに上がった。

プロが出場した試合では６６年の日米野球、全日本―ドジャース戦以来６０年ぶりの「天覧試合」。チーム最年長は「僕にとっても日本の野球界にとっても特別な日になることは分かっています。かといって僕が何か特別なことができるわけじゃないので、今の自分の力をしっかり信じて投げられたら」と意気込みを示していた。

自身にとって４強入りした１７年以来のＷＢＣでの登板。２４年まで１２年間在籍した巨人の本拠地が舞台で、同年１０月２１日以来５０３日ぶりの東京ドームでの凱旋登板ともなった。「また東京ドームのマウンドで投げられる日が来るとは思っていなかった。本当に楽しみですし、ここまで最高の準備をしてきたので、あとはしっかりマウンドで求められているものを出したい」と語っていた。

侍ジャパンはデーゲームで台湾が韓国を破ったことにより、オーストラリア戦を待たずにＣ組２以内が確定。今大会一番乗りで６大会連続の８強進出を決めていた。