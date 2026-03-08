「イロチで買う予定」「柔らかさに病みつき！」【GU新作】大人が狙いたい「注目トップス」

春コーデで活躍する薄手のトップス。着心地がよさそうなうえに手に取りやすい価格のシアーカーディガンが【GU（ジーユー）】に登場しました。全7色とカラー展開豊富なので、イロチ買いするのもありかも。今回はそんな注目のトップスと、参考にしたいスタッフさんの着こなしを紹介します。

病みつきになる着心地！？ シアーカーディガン

【GU】「ソフトシアーカーディガンQ」\1,490（税込）

ほんのり透け感のある素材が、シーズンムードを盛り上げてくれるカーディガン。スタッフのNatsukiさんによると「とろとろの柔らかさが病みつきになる」とのことで、肌触りもよさそうです。ピンクとグリーンを重ね着すればグンとシャレ感がアップするので、ぜひ真似してみて。

ワントーンで統一したきれいめカジュアルコーデ

こちらは色違いのグレーを着用。スタッフのRumiさんは「色んなカラーをサイズ違いで購入しようと思います」とコメントしており、スタッフさんもリアルバイする優秀アイテムのよう。淡いグレーのスカートを合わせて濃淡をきかせると、上品な雰囲気が漂う大人っぽコーデに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M