muqueが4月15日(水)にリリースする2ndフルアルバム『GLHF』より、新曲「Good Luck, Have Fun」が3月27日(金)に先行配信されることが決定した。

「Good Luck, Have Fun」は、アルバムの先陣を切るタイトル曲にしてアルバムの核心を担う一曲だ。楽曲の象徴となるのは、ざらついた質感のギターとベースが織りなす印象的なユニゾンリフ。イントロが鳴り響いた瞬間、聴き手は抗いがたい強力な吸引力に引き込まれ、そのままサビの高揚感へと一気に駆け上がっていく。リリックでは「勝手にやってよ」「お好きにどうぞ」といった剥き出しの苛立ちが綴られつつも、サビではその景色が一変。「グチャグチャの心を 今日こそは浄化させようよ」と、溜め込んできた感情を解き放つ劇的な自己解放へと向かっていく。

またこちらの楽曲は、muqueのレギュラー番組『muque Dungeon Radio』も放送中、FM FUKUOKAの3月9日(月)全生ワイド番組にて、フル尺が独占オンエアされる。初のオンエアとなるのは5:00〜6:40放送の「ZERO MORNING(ゼロモニ)」。muqueの最新曲が最速で聴けるチャンスとなっている。

また、muqueは3/31(火)＜FM FUKUOKA 55th Anniversary FINALE muque×シャイトープ スペシャルライブ〜カーニバルはいつまでも〜＞への出演も決定している。チケットは現在一般発売中。

■2ndフルアルバム『GLHF』

2026年4月15日(水)リリース

Pre-order：https://asab.lnk.to/muque_2ndAL ▲配信ジャケット 収録曲(全10曲) STYLE.Good Luck, Have FunThe 1BouquetルーティンHAPPY GROOVYDARK GAMEDancing in my bad life (feat. CLAN QUEEN)bestiefor you STYLE.Good Luck, Have FunThe 1BouquetルーティンHAPPY GROOVYDARK GAMEDancing in my bad life (feat. CLAN QUEEN)bestiefor you ​​・初回生産限定盤(CD ＋ DVD / Blu-ray) 品番：RZCB-87177/B、RZCB-87209A

価格：\6,600(税込) \6,000(税抜)

※三方背BOXケース仕様 ・通常盤(CD only)

品番：RZCB-87179

価格：\2,200(税込) \2,000(税抜)

※初回プレス：紙ジャケット仕様 (EPサイズ) 【CDショップ＆ECサイト予約・購入者特典】

・タワーレコード先着特典：muqueロゴ缶バッジ（57mm）

・HMV先着特典：muqueロゴマグネット

・amazon先着特典：メガジャケ

・セブンネットショッピング先着特典：muqueロゴ入りマルチショルダーバッグ

・楽天ブックス先着特典：muqueロゴアクリルキーホルダー

・mu-mo先着特典：GLHFジャケットデザインアンブレラマーカー

・OTHER SHOPS先着特典：muqueホログラムステッカー

■＜FM FUKUOKA 55th Anniversary FINALE『ｍuque×シャイトープ スペシャルライブ〜カーニバルはいつまでも〜』＞

3/31(火) @福岡BEAT STATION

開場18:00 / 開演18:30 【出演】

muque / シャイトープ 【チケット】

・スタンディング：￥5,500 (税込)

※整理番号付

※入場時別途1ドリンクオーダー必要

※3歳以上チケット必要 ＜チケット一般発売中＞

https://eplus.jp/fmfukuoka55th-ms/ 【公演詳細】

https://fmfukuoka.co.jp/event/1626.html 【公演に関するお問い合わせ】

キョードー西日本 0570-09-2424

◾️＜muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”＞

2026年

3月3日（火）石川・⾦沢EIGHT HALL 開場18:15 / 開演19:00

3月5日（木）長野・NAGANO CLUB JUNK BOX 開場18:30 / 開演19:00

3月7日（土）宮城・仙台darwin 開場17:30 / 開演18:00

3月8日（日）岩手・盛岡 Club Change Wave 開場17:30 / 開演18:00

3月14日（土）熊本・B.9 V1 開場17:15 / 開演18:00

3月15日（日）長崎・DRUM Be-7 開場17:30 / 開演18:00

3月21日（土）岡山・CRAZYMAMA KINGDOM 開場17:15 / 開演18:00

3月24日（火）栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 開場18:30 / 開演19:00

3月26日（木）茨城・⽔⼾LIGHT HOUSE 開場18:30 / 開演19:00

4月5日（日）北海道・Zepp Sapporo 開場17:00 / 開演18:00

4月11日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside 開場17:00 / 開演18:00

4月12日（日）愛知・Zepp Nagoya 開場17:00 / 開演18:00

4月19日（日）東京・Zepp Haneda (TOKYO) 開場17:00 / 開演18:00

4月29日（水・祝）福岡・Zepp Fukuoka 開場17:00 / 開演18:00 6月13日(土) Singapore・Victoria Theatre

6月14日(日) Bangkok・Mr.Fox Live House

6月25日(木) HongKong・PORTAL

7月4日(土) Taipei・Legacy Taipei

7月11日(土) Seoul・YES24 WANDERLOCH HALL ▼チケット

All Standing 前売り：\5,000（税込）/ 当⽇：￥5,500（税込） ○Zepp公演のみ

All Standing 前売り：\5,500（税込）/ 当日：\6,000(（税込）

2階指定席 前売り：\6,000（税込）/ 当日:\6,500（税込）

※別途ドリンク代必要

※未就学児入場不可

※枚数制限4枚 ※Asia Tourに関しての詳細は順次発表予定 チケット申込はこちら

https://eplus.jp/muque/