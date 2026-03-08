◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-オーストラリア(8日、東京ドーム)

侍ジャパン先発の菅野智之投手が4イニングを無失点に抑えました。

初回の立ち上がり、オーストラリア打線に連打を許し2アウト1、3塁のピンチを迎えた菅野投手。それでも次打者を低めのスプリットでショートゴロとし、立ち上がりのピンチを0点でしのぎました。

2回は2つの空振り三振で三者凡退に。3回はサードの岡本和真選手が難しいバウンドをうまく処理してダブルプレーを取り、この回も打者3人で抑えました。

続く4回は先頭打者にセーフティーバントを決められると、2塁への盗塁を許し0アウト2塁のピンチに。しかし菅野投手は後続をいずれも打ち取り、この回もスコアボードに0を並べました。

菅野投手は5回表のマウンドには上がらず降板に。4回50球を投げ、4被安打、2奪三振、無四球、無失点と素晴らしい内容でした。

日本の先発投手の投球数はここまで、第1戦(VSチャイニーズ・タイペイ)・山本由伸投手が2回2/3を53球、第2戦(VS韓国)・菊池雄星投手が3回を63球。1次ラウンドの球数制限は1試合につき65球となっており、この日の菅野投手が最少の球数で最長のイニングを投げました。