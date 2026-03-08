「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン−オーストラリア代表」（８日、東京ドーム）

侍ジャパンの大谷翔平選手が四回２死満塁での第３打席で、二塁走者の牧が牽制タッチアウトになるまさかのシーンがあった。

この回、先頭の岡本が２番手・ソーポルドの代わりばなで冷静にボール球を見極めて四球を選んだ。続く村上は左飛に倒れたものの、牧が左前打でつないだ。

１死一、二塁となり、源田は初球から積極的にスイングを仕掛けた。２球で追い込まれた中、最後は中飛に打ち取られた。２死と状況が変わり、若月も３球で追い込まれた中で、懸命に粘って四球を選んだ。

２死満塁となって打席には大谷。東京ドームのボルテージが一気に高まった。ここでニルソン監督がベンチを自らマウンドへ。交代を告げ、変則左腕・タウンゼントを投入した。

ベンチ前で相手投手の特徴を把握し打席へ。サイドスローから投じられた初球は内角高めに抜け、かろうじてよけた。２球目のスライダーはフルスイングするも右翼線へのファウルとなった。３球目のインサイドは冷静に見極め、カウントを作った。

４球目は見逃して追い込まれた中、捕手が二塁へ牽制球。飛び出した牧はいったんタッチアウトとなり、チャレンジは認められなかった。まさかの形で侍ジャパンが好機を逸した。