大河ドラマ『豊臣兄弟！』。3月8日の放送回では、敵方の家臣である竹中半兵衛にフォーカス。兄弟は斎藤龍興(たつおき)を窮地に陥らせるべく、半兵衛の調略に奔走するのだった。

一方、家臣に見捨てられた龍興は、稲葉山城を離れて敗走を重ねることになるが……。古城探訪家の今泉慎一氏が、ドラマゆかりの古城の“いま”を訪ねた。



駐車場から北東。祐向山城は右のピーク奥に隠れていて見えない 写真＝今泉慎一

半兵衛にしてやられた斎藤龍興はどこへ？

ついに『豊臣兄弟！』にも竹中半兵衛が登場した。菅田将暉演じる半兵衛は、黒田官兵衛とともに「両兵衛」とも称され、豊臣兄弟が出世街道を駆け上がる両輪となったキレ者軍師だ。

そのずば抜けた軍略の才能が最初に注目されたのは、まだ斎藤家に仕えていた頃のこと。酒色に溺れる主君の斎藤龍興に業を煮やし、1564（永禄7）年2月、安藤守就と共にわずかな兵力で、あっという間に斎藤家の本城・稲葉山城を占領してしまう。このあまりに見事な攻城戦が、当時まだハタチそこそこだった半兵衛の名を一躍知らしめたのは想像に難くない。

では、自身の城を追われた龍興はどこへ行ったのかというと、10数kmほど北東にある祐向山城(いこやまじょう)に避難していたのだった。

谷間をグルリと囲む「文殊の五城」

祐向山城の名を知っているのは、よほどの城マニアだけだろう。「古城探訪家」の看板を掲げる筆者も、恥ずかしながら訪問直前まで認知していなかった。その山城は、岐阜県本巣市の一角、濃尾平野の北の縁にある。

起点となるのは「文殊の森」というキャンプ場兼野外公園。森は谷間にあり、それを見下ろす尾根の上に祐向山城はある。

尾根は谷間を取り囲むようにU字型にぐるりと伸びているのだが、より正確にいうと、祐向山城は尾根のやや奥まった位置。その他にも複数の山城が点在している。

案内板を見ると、五つの城があることがわかる。西から、中の城、山口城、法林寺城、祐向山城、掛洞城(かけぼらじょう)。本城が祐向山城、他の四つの城が支城群で、一体となって防衛する戦略で築かれたのだろう。名付けるなら「文殊の五城」といったところか。

時刻は午前10時過ぎ。ちょうど登山道で繋がっているようなので、時計回りにぐるりと巡ってみることにした。

その前に文殊の森の駐車場から写真を撮るが、広角でもとても一枚には収まらない。

日没まで半日。全城攻略できるだろうか。

山道を10分…眺めは最高「中の城」

まずは中の城と山口城を目指す。10分ほどで舗装路の終点。ここから西の尾根道へとそれ、いよいよ山中へと分け入ってゆく。車で上がって来れそうだが、ぐるりと周回するなら、麓からでも同じだろう。

道は一本で迷う心配はまったくないが、とにかく登りがキツイ。標高320m、比高250m超は生半可ではない（個人的な感覚だと、比高200m以上は覚悟がいる）。

登ること10分ばかりでようやく平坦な掘削地が見えてきた。

中の城は、山口城の出丸のような存在。規模も小さく曲輪もふたつだけなので、中の“城”というより（山口城の）中の“丸”ぐらいがちょうどよいかもしれない。

展望台が設けられており、稲葉山城のある金華山も見える。龍興もここから追い出された自分の城を眺め、くやしがっていたのだろうか。

井戸跡なのかヌタ場なのか…

山口城を目指し、北へ。いったん大きく下り、正面に目指すピークを見ながら進み、そしてまた登り……。アップダウンを経て、山口城に至る。

標高345m。主郭に登ってみると、予想を上回る広さを備えていた。

そしてここもまた、見晴らしがいい。先ほどの中の城とは別アングルの眺望も堪能できる。

城によって見える範囲が異なれば、複数方向からの敵に備えられる。支城群で守りを固める際の基本といえるが、地形的になかなかそうはいかないこともある。その点、文殊の五城は理想的な配置になっているといえる。

主郭は切岸（人工的に削った崖）に守られているが、その一角が凹んでいる。主郭の出入り口となる虎口(こぐち)だ。

両脇には土塁が築かれ、「く」の字を逆にした形に折れている。あまり見ない独特の形状だが、幅を狭め、方向を曲げて敵の勢いを削ぐ虎口の役割は充分に果たしている。

虎口から南に少し降りたところに井戸があるはずなので、足を伸ばしてみる。

木立の中に、確かに井戸らしき跡。水が溜まっているが、猪が泥浴びをする「ヌタ場」のようだ。主郭はあんなに広く、相当数の兵が入れそうなのに、水の手がこれでは籠城にはやや不安。

尾根はそのまま降り勾配になっており、少し先には堀切が切られていた。ここまでが山口城ということで間違いなさそうだ。

山城巡りでは、遺構はなるべくコンプリートしたほうが満足度が高い。だが、見つけるまで長丁場になることもある（あげくみつからないことも……）。

今回は、ここまで極めて順調。日没までの五城制覇、今のところ問題なさそうだ。

尾根伝いに法林寺城へ

主郭まで戻り、東へ法林寺城を目指す。このあたりの道は尾根伝いでわかりやすい。鞍部(あんぶ)を経て緩やかな登りへ。するとすぐに、ワクワクするものが見えてきた。

法林寺城、突入。ここから堀切は断続的に現れる。尾根上ではなく脇を山道が通っていると、堀切の断面まで見えて面白い。

やがてピークが見え、法林寺城の主郭に到達。標高341m。ここまでの二城同様、丁寧に削平された、いかにも山城の曲輪である。眺望の良さも同様だ。

これで無事、三城制覇で残すは二城。距離的にも半分を越えたあたりか。時刻は13時半。極めて順調だ。

いよいよ最奥部の本城へ

法林寺城から祐向山城までは、この五城巡りコースの城間で最長の区間。しかも、ここから先は「文殊の森」ハイキングコースからは外れてしまう。

その道の入り口には「ここから先は踏み跡程度」という、やや気になる文字も。とはいえまだまだ陽は高い。行くしかない。

道は案ずるに反して、比較的わかりやすかった。法林寺城までは「文殊の森」のエリア内といった位置付けで、木の階段なども設けられていたため、それに比べれば雲泥の差だが、「踏み跡」は明確でおおむね尾根伝い。下草もほとんどなく見通しもよい。このまま進んでいけば、迷うことはないだろう。

法林寺城から40分ほど歩いたところで、テンションの上がる光景が目の前に現れた。堀切とその上に架かる土橋である。

ついに四城目、祐向山城にたどり着いたのだ。

先ほどの法林寺城の堀切もそうだが、こういう「ここからが城域」という光景が、山城を歩いていてもっとも気持ちが上がる瞬間である。主郭に到達した時よりもこっちの方が嬉しい。

しばらく進むと、再び似たような堀切と土橋が目の前に。

しかも正面には壁のような切岸。祐向山城で最重要の防衛ポイントだ。城内から雨あられと降り注ぐ矢や礫石つぶていし)をくぐりぬけ（あくまで想像）、切岸を這うように主郭まで登り切る。祐向山城、攻め奪ったり。

広さは中の城よりは広いが、山口城、法林寺城よりはかなり狭い。それでも、ここが一帯で標高はもっとも高いし、少し奥まった位置にある。ここを本城とし、他の支城群と連携して防備を固めたのは理にかなっているだろう。

龍興も居城を奪われて一度は泡を食ったものの、祐向山城に落ち着いてからは「来るなら来てみろ」と、悠然と構えていたのかもしれない。そうやって気分一新、戦国大名としての矜持を取り戻したのなら、半兵衛による戒めは功を奏したともいえる。

結局、半兵衛は城を奪って半年後に、稲葉山城を龍興に返還している。

最後の一城を攻め落とす

祐向山城から掛洞城までは近く、おそらく中の城から山口城と同じくらい。時刻は14時半。残り一城を攻め落とせば、あとは下るだけだ。余裕綽々でさらに山道を進む。

案の定、15分ほどで見事な切岸に出くわした。

ついに最後の城、掛洞城だ。高さは祐向山城と同じぐらいだが、角度はこちらのほうが急。だが、つづら折れの登りはロープも張られており、わけなく上り詰めることができた。

文殊の五城は全体的に土塁の少ない城だが、掛洞城だけは例外的に曲輪の周囲が土塁になっているのが面白い。

切岸、土塁、堀切、竪堀と技巧的で、城域も五城で最も広い。主郭の東側を守る二重の堀切も圧巻だった。

複数の山城をハシゴし、最後にこんな見応えのある城に出会えて最高の気分。

想定外のオマケ遺構。悠々と帰還のはずが…

掛洞城を攻略した時点で、時刻は15時半。日没まではあと1時間半あり、下山には十二分。複数あるルートのうち、掛洞城から南へ伸びる尾根を下ることに決める。

するとすぐに堀切が現れた。まるでボーナストラックのように。

掛洞城の城域はまだ先まで続いているのか？ と思いながら進むと、今度はさらに巨大な堀切。

新たなるボーナストラックに興奮。しかし、それがまずかったのか。しばらく進んでみても、駐車場のある谷間へと降りる道が見つからない。

尾根道は目印のピンクリボンもあって迷いようがないし、地図にははっきり下山路の破線が描かれているのだが……。

気がつけば16時を過ぎている。日が暮れてしまうと遭難しかねない。結局、諦めて長い道のりを引き返すことを決意。

距離もさることながら、同じ道を戻るのは精神的にもダメージが大きい。さっきまでの最高の気分が一転。へこむ心と焦る気持ちを抱えながら法林寺城まで引き返し、最もわかりやすい道を下る。下山したときには、すっかり暗くなっていた。

