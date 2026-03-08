¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ÇË®¿Íµ¢¹ñ¡¡¥µ¥¦¥¸¤«¤é¤â9Æü¤Ë½ÐÈ¯
¡¡ÃæÅì¾ðÀª¤Î°²½¤ò¼õ¤±¤Æ¥ª¥Þ¡¼¥ó¤«¤é½Ð¹ñ¤ò´õË¾¤¹¤ëË®¿Í¤é107¿Í¤¬8ÆüÌë¡¢À¯ÉÜ¼êÇÛ¤ÎÌ±´Ö¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ÇÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤é¤â9Æü¤ËË®¿Í¤é¤ò¾è¤»¤¿¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤¬À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥ó¤«¤éºß¥¤¥é¥óÆüËÜÂç»È´Û°÷¤ò´Þ¤àË®¿Í13¿Í¤È³°¹ñÀÒ¤Î²ÈÂ²1¿Í¤¬¥Ð¥¹¤ÇÎÙ¹ñ¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤ËÂàÈò¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤«¤é¤ÎÂàÈò¤Ï2²óÌÜ¡£
¡¡¥ª¥Þ¡¼¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢UAE¤Î¥É¥Ð¥¤¤«¤éË®¿Í¤é60¿Í¡¢¼óÅÔ¥¢¥Ö¥À¥Ó¤«¤éË®¿Í30¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì8Æü¤Þ¤Ç¤ËÎ¦Ï©¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤«¤é¤ÎË®¿Í¤é¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£