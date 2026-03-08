行けるとこまで行っとけダイヤ？

「乗りものニュース」では、2026年2月4日（水）から2月13日（金）にかけて読者アンケートを実施しました。駅で電車が「運転見合わせ」または「大幅な遅延」となっている場合、迂回するのか、復旧を待つのかといった対応について聞きました。

【ナニコレwww】ダイヤ乱れで登場する「あり得ない種別と行先」の例（写真）

こうしたアクシデントによるダイヤ乱れ時には、予期せぬ「行先変更」が実施される場合があります。

「京急はすぐ行き先が変わる」（50代・男性・首都圏在住）

「京急線で羽田空港から横浜へ向かっていた際、本線遅延の影響で『普通』として出発したものの、途中から元のエアポート急行に戻った」（男性・首都圏在住）

「車庫のある駅で突然運転打ち切りとなり、ホーム反対側で接続列車が待っていた」（60代・男性・九州沖縄在住）

列車の行先変更については、「京急」で体験したという声が相次ぎました。京急ではダイヤ乱れ時、行先・種別・接続列車などを柔軟に変更し、「行けるところまで」乗客を運ぶという対処法が取られることがあります。

これにより「京急はいざという時の手配が早く周到で、京浜東北線とほぼ並行しているため影響は少なかった」（60代・男性・九州沖縄在住）と、復旧までのスピードを評価する声もありました。

「小田急江ノ島線は小田原線及び千代田線、常磐線の運転支障でも快速急行が運転取りやめ（新宿〜町田間の折返し）、各停のみ運行」（40代・男性・首都圏在住）

「私鉄では、急行などの速達列車が臨時で各駅停車になることがよくある」（40代・男性・首都圏在住）

もちろん京急以外の路線でも、急な行先変更や種別変更はあります。「急行」から「普通」に変更された後、運行途中で再び「急行」に戻るといったケースや、「急行」と表示されたままの列車が各駅に停車する“初見殺し”的な運行が実施されることもあるそうです。

「高崎線ユーザーだが、遅延をすると上野折り返し渋滞多発で下りが来ないこともある」（40代・男性・首都圏在住）

「横須賀線と東急東横線の直通打ち切りに、かなりの頻度で遭遇している」（40代・男性・首都圏在住）

「常磐線の品川行きが上野止まりになった」（50代・男性・首都圏在住）

ダイヤが乱れている場合、直通運転を行っている区間では直通を取りやめるケースが多く見られます。遅延の影響を広範囲に拡大させないため、アクシデントが発生した路線内に影響をとどめる措置として、行先変更が行われます。

ここまで「突然変わる」のか…上野東京ライン＆湘南新宿ライン！

特に、湘南新宿ラインや上野東京ラインは運行区間が長いため、アクシデントが発生する機会も多く、発生箇所によってさまざまな行先変更パターンが取られます。



湘南新宿ライン・上野東京ラインで使用されるE233系（画像：写真AC）



「南行の逗子行きや平塚行きが突如大船止まりに。南からは運転継続なら大崎、計画的に止める場合は品川。北からは大宮、新宿、たまに大崎」

「宇都宮線・高崎線からの列車は上野行きに変更。東海道線・横須賀線からの列車は大崎行きに変更」

「宇都宮線・高崎線からの列車は大崎行きに変更し、東海道線・横須賀線からの列車は一部が東京発着の東海道線に変更」

また、こうしたケースでは「上野東京ラインの東京〜上野間の直通停止はやめて、トラブル区間によって高崎線・宇都宮線は品川折り返し、東海道線は上野折り返しにしてほしい」（50代・男性・首都圏在住）と、都心部の先まで進む措置を望む声挙がりました。

こうした突然の行先変更などの措置について、「列車の運行が上下いずれかに偏った際、途中で打ち切って反対方向に切り替える柔軟な対応をしてくれる路線（鉄道会社）はありがたい」（40代・男性・首都圏在住）と、柔軟な運行によって遅延の影響を食い止める姿勢を評価する声もありました。

ただし、実際の利用者に対して、変更が臨機応変に、十分に周知されるかといえば、そうとも限りません。

「遅延回復の過程で、武蔵小金井行きや豊田行きに変更された列車を見た」（60代・男性・首都圏在住）

「東京から乗っていた高尾行きの電車が中野で停車。運転再開を待って車内でウトウトしていたら動き出したが、気が付いたら逆方向の新宿。どうやら中野で急きょ折り返しになったらしい」（60代・男性・首都圏在住）

案内が不十分なまま行先や発着番線が変更されると混乱を招く、との指摘も寄せられました。